Politiikka

22.9.2025 12:14 ・ Päivitetty: 22.9.2025 12:14

Uuden auton hankintaa aletaan tukea romutuspalkkiolla

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Lakiesityksen mukaan romutettavien autojen tulee olla rekisteröityjä vuonna 2015 tai sitä ennen.

Hallitus esittää, että uuden auton hankintaa aletaan ensi vuoden alusta lähtien tukea määräaikaisella romutuspalkkiolla. Enintään 2  500 euron romutuspalkkiota voi hakea lokakuun alusta lähtien, jos laki hyväksytään esityksen mukaisesti.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Palkkioihin on varattu 20 miljoonaa euroa vuosiksi 2026-27.

Enimmäistuen voi saada, jos uutena hankittava auto on nollapäästöinen, eli käyttövoima on joko sähkö tai vety. Tuki on 2  000 euroa, jos auton hiilidioksidipäästöt jäävät alle 140 gramman kilometriltä.

ROMUTETTAVIEN autojen tulee olla rekisteröityjä vuonna 2015 tai sitä ennen.

Romutettavan auton pitää olla ollut romutusta edeltäneen vuoden aikana vähintään 10 kuukautta yhtäjaksoisesti liikennekäytössä. Lisäksi sen pitää olla ollut hakijan omistuksessa edeltävän vuoden ajan.

Suomessa on ollut määräaikaisia romutuspalkkioita käytössä aiemminkin. Edellinen kerta oli vuosina 2020-21.

