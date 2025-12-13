Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.12.2025 07:01 ・ Päivitetty: 13.12.2025 07:01

Uutissuomalainen: Hyvinvointialueiden vähentämistä kannattaa vain kolme eduskuntapuoluetta

LAURA UKKONEN / LEHTIKUVA -
Hoitajat kipsaavat jalkaa Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystyksessä helmikuussa 2024.

Vain muutama eduskuntapuolue haluaa vähentää hyvinvointialueiden määrää, ilmenee Uutissuomalaisen kyselystä eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajille.

Hyvinvointialueiden vähentämistä kannattavat vain kokoomus, vihreät ja Liike Nyt. Niillä on 62 kansanedustajaa 200:sta. Vähentämistä vastustavat SDP, keskusta, perussuomalaiset, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit.

Keskiviikkona julkaistussa asian­tuntijaraportissa arvioidaan, että hyvinvointialueiden määrää pitää arvioida uudelleen.

Tutkimusprofessori emeritus Markku Pekurinen sanoo raportissa, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toteuttamiseen Suomessa riittäisi 6-11 hyvinvointialuetta. Tällä hetkellä Suomessa on 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki.

