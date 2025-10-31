Palkittu politiikan aikakauslehti.
31.10.2025 12:53 ・ Päivitetty: 31.10.2025 12:55

Uutistoimisto: Keskustapuolue voitti Hollannin vaalit – laitaoikeisto ulkona

LEHTIKUVA / AFP / SIMON WOHLFAHRT
Keskustalaisen D66-puolueen johtaja Rob Jetten antoi kommentteja hollantilaismedialle torstaina 30. lokakuuta.

Hollannissa D66-keskustapuolue on voittanut vaalit, kertoo hollantilainen ANP-uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan puolueen johto laitaoikeiston vapauspuolueeseen on tavoittamaton, vaikka ääntenlasku on edelleen kesken.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Uutistoimiston mukaan puolueen etumatka Geert Wildersin johtamaan laitaoikeiston vapauspuolueeseen (PVV) on tavoittamaton, vaikka ääntenlasku on edelleen kesken.

Laskematta oli vielä yksi vaalipiiri ja ulkomailla annetut postiäänet. Lopullisia virallisia tuloksia odotetaan aikaisintaan maanantaina.

Toissapäivänä pidetyt vaalit olivat erittäin tiukat. D66-puolueen johto vapauspuolueeseen on ollut vain runsaat 15  000 ääntä.

SUURIN puolue aloittaa perinteisesti hallitustunnustelut, ja sen johtajalla on parhaat mahdollisuudet nousta pääministeriksi. Vaikka vapauspuolue voittaisi vaalit, Wildersiä ei silti nähtäne pääministerinä, sillä kaikki muut puolueet ovat kieltäytyneet hallitusyhteistyöstä PVV:n kanssa.

Hollannin hallitus kaatui kesäkuussa, koska vapauspuolue lähti hallituksesta maahanmuuttokysymysten takia.

