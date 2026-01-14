Ulkomaat
Uutistoimistot: USA vetää henkilöstöään Lähi-idän tukikohdista – ”Varotoimenpide”
Yhdysvallat vetää henkilöstöään sotilastukikohdista Lähi-idässä mahdollisen Iran-iskun vuoksi. Asiasta uutisoivat keskiviikkona viranomaislähteisiinsä pohjaten muun muassa uutistoimistot AFP sekä Reuters.
AFP:n mukaan osaa henkilöstöstä kehotettiin lähtemään keskiviikkoiltaan mennessä Qatarissa sijaitsevasta al-Udeidin sotilastukikohdasta. Qatarin valtion kansainvälisestä viestinnästä vastaava virasto (IMO) vahvistaa asian.
- Kyseisiä toimia tehdään tämänhetkisten alueellisten jännitteiden vuoksi, virasto kertoi tiedotteessaan.
Reutersin mukaan muistakin Lähi-idän keskeisistä Yhdysvaltojen tukikohdista vedettäisiin henkilöstöä pois varotoimenpiteenä.
Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trumpille on esitelty viime päivinä erilaisia toimia, joita Yhdysvallat voisi käyttää Iranin hallintoa vastaan mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen vuoksi. Esiteltyjen vaihtoehtojen joukossa on medioiden mukaan muun muassa sotilaallisia toimia ja kyberoperaatioita.
Reutersille puhunut iranilainen viranomaislähde kertoi keskiviikkona, että Iran on varoittanut naapurimaitaan iskuista maissa sijaitseviin Yhdysvaltojen tukikohtiin, jos Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin.
IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ HRANA sanoo vahvistaneensa ainakin 2 400 mielenosoittajan kuolleen sen jälkeen, kun maan hallinnon vastaiset mielenosoitukset alkoivat joulukuun lopussa. Mielenosoittajien lisäksi noin 150 hallinnon kannattajaa tai turvallisuusjoukkojen jäsentä on kuollut. Järjestö kertoi lisäksi, että ainakin 18 000 ihmistä on otettu kiinni.
Keskiviikon vastaisena yönä julkaistu järjestön päivitetty kuolonuhrien määrä nousi huomattavasti aiemmasta. Yhdysvalloissa toimiva järjestö kertoi tiistaina vahvistaneensa, että Iranissa on kuollut yhteensä noin 1 850 mielenosoittajaa. Maanantain ja tiistain välisenä yönä järjestön vahvistama kuolonuhrien määrä oli noin 500 mielenosoittajaa.
Norjassa toimiva IHR (Iran Human Rights) sanoi tiistaina, että järjestö on vahvistanut yli 730 ihmisen kuoleman. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen järjestön johtajan mukaan heidän tietolähteidensä määrä on kuitenkin vajavainen ja todellinen kuolonuhrien määrä on todennäköisesti tuhansissa.
Irania seuraavien järjestöjen mukaan mielenosoituksissa on todellisuudessa kuollut huomattavasti enemmän ihmisiä kuin on voitu tähän mennessä vahvistaa. Lukujen tarkistamista vaikeuttaa muun muassa se, että Iranin verkkoyhteydet ovat olleet alhaalla viime viikon torstaista.
Keskiviikkoaamuna päivittyneen tiedon mukaan internet-yhteydet ovat olleet maassa alhaalla jo yli 132 tuntia.
IRAN saattaa aloittaa mielenosoittajien teloitukset keskiviikkona, kertoo muun muassa brittilehti Guardian ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tietoihin viitaten. Amnestyn tietojen mukaan Iran olisi teloittamassa keskiviikkona 26-vuotiaan Karajissa kiinni otetun mielenosoittajan.
Iranin viranomaiset kertoivat tiistaina, että mielenosoituksissa kiinni otettuja ihmisiä voidaan alkaa teloittaa lähiaikoina.
Teheranin syyttäjänviraston mukaan joillekin pidätetyille voidaan langettaa kuolemantuomio niin sanotusta ”jumalaa vastaan sotimisesta”. Kyseessä on Iranissa laajasti käytetty, sharia-lakiin perustuva rikosnimike.
Maan oikeuslaitoksen johtaja Gholamhossein Mohseni Ejei kertoi keskiviikkona nopeutetuista oikeudenkäynneistä mielenosoituksissa kiinni otetuille. Hän puhui asiasta valtion televisiossa vierailtuaan vankilassa Teheranissa.
Iranilaisten uutistoimistojen mukaan hän myös linjasi, että mielenosoittajien oikeudenkäynnit tulisi pitää julkisesti.
Trump sanoi CBS Newsin tiistaisessa haastattelussa, että Yhdysvallat reagoi vahvasti, jos Iran alkaa teloittaa ihmisiä.
TEHERANISSA alkanut hautajaissaattue keräsi keskiviikkona tuhansia ihmisiä kunnioittamaan yli sadan mielenosoituksissa kuolleen turvallisuusjoukkojen jäsenen sekä muiden ”marttyyrien” muistoa, kertoo Iranin valtiontelevisio.
Viranomaiset ovat syyttäneet mielenosoittajia kymmenien turvallisuusjoukkojen jäsenten sekä viattomien sivullisten tappamisesta.
Mielenosoitukset saivat alkunsa joulukuun lopulla, kun kauppiaat ryhtyivät lakkoon talousongelmien ja nousevien elinkustannusten vuoksi. Sittemmin mielenosoitukset ovat muuttuneet liikkeeksi, joka vastustaa vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen valtaan noussutta teokraattista hallintoa.
Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan poistumaan Iranista välittömästi. Yhdysvaltain Teheranin-virtuaalisuurlähetystö neuvoo kansalaisiaan poistumaan Armeniaan tai Turkkiin, jos se on turvallista.
