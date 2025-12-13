Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

13.12.2025 14:33 ・ Päivitetty: 13.12.2025 14:33

Valko-Venäjä vapauttaa yli 120 vankia – joukossa rauhannobelisti Ales Bjaljatski

AFP / LEHTIKUVA
Rauhannobelisti Ales Bjaljatski oikeuden kuultavana Minskissä 6. tammikuuta 2023. Kuva on Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimisto Beltan välittämä, eikä kuvaustilanteen aitoutta tai riippumattomuutta ole voitu todentaa.

Valko-Venäjä vapauttaa yli 120 vankia, kertovat ihmisoikeusjärjestöt ja maan valtionmedia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vapautettavien vankien joukossa on muun muassa vuoden 2020 mielenosoituksia johtanut oppositiohahmo Maryja Kalesnikava, kertoo valkovenäläinen ihmisoikeusjärjestö Vjasna.

Vjasnan mukaan vapautettujen joukossa on myös järjestön perustaja, Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2022 saanut valkovenäläinen demokratia-aktivisti Ales Bjaljatski.

Valko-Venäjän valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan maan itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka on päättänyt armahtaa 123 eri maiden kansalaista.

