18.2.2026 13:33 ・ Päivitetty: 18.2.2026 13:43

Valtio tukee STT:n toiminnan jatkamista miljoonalla eurolla

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo valmistelevansa kertaluonteista valtionapuerää Suomen tietotoimistolle, että kansallisen uutistoimiston toiminta pystytään turvaamaan. STT kertoi tänään mittavista irtisanomisistaan.

Demokraatti

Demokraatti

Valtion ylimääräisen tuen määrä olisi 1,05 miljoonaa euroa. STT ajautui talousvaikeuksiin, kun sen suurin osakas Sanoma Oy päätti viime vuonna lehtiensä luopuvan STT:n palveluiden käytöstä.

Muun muassa Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kertoivat hoitavansa perusuutistarjontansa vastedes omin voimin, yhtiön oman tekoälyn avustamana.

Asiakaskadon uhkaama STT:n johto alkoi syksyllä laatia kansallisen tietotoimiston pelastussuunnitelmaa, ja siinä yhteydessä myös valtio lupasi tutkia, voiko se osallistua hankkeeseen jollain tavoin.

MINISTERIÖ kertoo tiedotteessaan pitävänsä kertamaksun edellytyksenä, että STT kehittää ”rivakasti” toimintaansa.

– STT:n luotettavina ja neutraaleina yleisesti pidetyille uutisille on edelleen tarvetta. STT mahdollistaa monipuoliset uutissisällöt ja Suomen näkymisen kansainvälisissä uutisissa, ministeriö arvioi tiedotteessaan.

STT kertoi keskiviikkona irtisanovansa 13 työntekijää.

Pelastusehdotus Suomen tietotoimistolle: uusia rooleja ja valtion tuki

Tietotoimisto kävi tänä talvena osalle eli 88 työntekijälleen muutosneuvotteluita toiminnan sopeuttamiseksi. Neuvottelujen tuloksena STT kertoi keskiviikkona irtisanovansa 13 työntekijää.

STT:n mukaan työvoimavähennys on kokonaisuudessaan 21 ihmistä, sillä kahdeksan tänä talvena muuten päättynyttä työsuhdetta jätetään korvaamatta.

LIIKENNE– ja viestintäministeriö lupasi keskiviikkona myös käynnistää kehitystyön, jolla varmistetaan jatkossa koordinoidusti muunkin kotimaisen media-alan toimintaedellytyksiä.

Uusia tukijärjestelmiä ei ole mediayhtiöille tulossa, mutta alan sääntelyä voidaan ministeriön mielestä tarkistaa ja tarvittaessa järkevöittää.

Demokraatti-lehti on STT:n asiakas. Lehteä julkaiseva Kustannus Oy Demokraatti on STT:n pienosakas.

 

16.10.2025 16:36

Pelastusehdotus Suomen tietotoimistolle: uusia rooleja ja valtion tuki

Rane Aunimo

18.2.2026
Kokoomuksen kannatus on laskenut perussuomalaisten varjossa, mutta Orpo on nähnyt surkeampiakin aikoja
Juhani Pihlajamaa

17.2.2026
Evp-upseeri: Jos Trump sössii Naton, tässä ovat vaihtoehtomme
Rane Aunimo

18.2.2026
Arvio: Oscar-suosikiksi noussut poliittinen trilleri kuvaa korruption lävistämää maata
