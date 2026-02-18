Talous
18.2.2026 13:33 ・ Päivitetty: 18.2.2026 13:43
Valtio tukee STT:n toiminnan jatkamista miljoonalla eurolla
Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo valmistelevansa kertaluonteista valtionapuerää Suomen tietotoimistolle, että kansallisen uutistoimiston toiminta pystytään turvaamaan. STT kertoi tänään mittavista irtisanomisistaan.
Valtion ylimääräisen tuen määrä olisi 1,05 miljoonaa euroa. STT ajautui talousvaikeuksiin, kun sen suurin osakas Sanoma Oy päätti viime vuonna lehtiensä luopuvan STT:n palveluiden käytöstä.
Muun muassa Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kertoivat hoitavansa perusuutistarjontansa vastedes omin voimin, yhtiön oman tekoälyn avustamana.
Asiakaskadon uhkaama STT:n johto alkoi syksyllä laatia kansallisen tietotoimiston pelastussuunnitelmaa, ja siinä yhteydessä myös valtio lupasi tutkia, voiko se osallistua hankkeeseen jollain tavoin.
MINISTERIÖ kertoo tiedotteessaan pitävänsä kertamaksun edellytyksenä, että STT kehittää ”rivakasti” toimintaansa.
– STT:n luotettavina ja neutraaleina yleisesti pidetyille uutisille on edelleen tarvetta. STT mahdollistaa monipuoliset uutissisällöt ja Suomen näkymisen kansainvälisissä uutisissa, ministeriö arvioi tiedotteessaan.
STT kertoi keskiviikkona irtisanovansa 13 työntekijää.
Tietotoimisto kävi tänä talvena osalle eli 88 työntekijälleen muutosneuvotteluita toiminnan sopeuttamiseksi. Neuvottelujen tuloksena STT kertoi keskiviikkona irtisanovansa 13 työntekijää.
STT:n mukaan työvoimavähennys on kokonaisuudessaan 21 ihmistä, sillä kahdeksan tänä talvena muuten päättynyttä työsuhdetta jätetään korvaamatta.
LIIKENNE– ja viestintäministeriö lupasi keskiviikkona myös käynnistää kehitystyön, jolla varmistetaan jatkossa koordinoidusti muunkin kotimaisen media-alan toimintaedellytyksiä.
Uusia tukijärjestelmiä ei ole mediayhtiöille tulossa, mutta alan sääntelyä voidaan ministeriön mielestä tarkistaa ja tarvittaessa järkevöittää.
Demokraatti-lehti on STT:n asiakas. Lehteä julkaiseva Kustannus Oy Demokraatti on STT:n pienosakas.
