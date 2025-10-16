Ulkomaat
16.10.2025 11:09 ・ Päivitetty: 16.10.2025 11:09
Vartijalle tuomio vakoilusta Venäjän ja Iranin hyväksi – työskenteli Yhdysvaltain Norjan-suurlähetystössä
Yhdysvaltain Oslon-suurlähetystön entinen vartija on tuomittu vankeuteen vakoilusta Venäjän ja Iranin hyväksi.
28-vuotias mies oli tuomion mukaan lähettänyt muun muassa suurlähetystön pohjapiirustuksia sekä tietoja lähetystön toiminnasta Iranin ja Venäjän tiedustelupalveluille. Hän oli lähettänyt muun muassa suurlähetystön työntekijöiden nimiä, osoitteita ja puhelinnumeroita.
Torstaina julkistetun tuomion mukaan miehen Iraniin ja Venäjälle toimittamat tiedot olivat luonteeltaan sellaisia, että niitä olisi voinut tarvittaessa käyttää suoriin toimiin ja fyysisiin hyökkäyksiin henkilöitä vastaan.
Mies sai palkkiokseen Venäjän tiedustelupalvelulta noin 10 000 euroa ja Iranin tiedustelupalvelulta 0,17 bitcoinia. Rikokset tapahtuivat vuoden 2024 maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana.
Mies tuomittiin yhteensä kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden vankeuteen.
Syytetty mies myönsi vakoilun oikeudenkäynnissä. Miehen mukaan vakoilu oli protesti sille, että Yhdysvallat asettui tukemaan Israelin hyökkäystä Gazaan. Hän kuitenkin kiisti syytteen törkeästä vakoilusta.
Norjan viranomaiset ovat aikaisemmin todenneet, että Venäjä, Iran ja Kiina harjoittavat tiedustelutoimintaa Norjassa.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Ulkomaat
22.11.2024 07:20
Venäjän ja Iranin vakoilija jäi kiinni Oslossa – toimi Yhdysvaltain suurlähetystön vartijana