Vartijalle tuomio vakoilusta Venäjän ja Iranin hyväksi – työskenteli Yhdysvaltain Norjan-suurlähetystössä

Yhdysvaltain Oslon-suurlähetystön entinen vartija on tuomittu vankeuteen vakoilusta Venäjän ja Iranin hyväksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

28-vuotias mies oli tuomion mukaan lähettänyt muun muassa suurlähetystön pohjapiirustuksia sekä tietoja lähetystön toiminnasta Iranin ja Venäjän tiedustelupalveluille. Hän oli lähettänyt muun muassa suurlähetystön työntekijöiden nimiä, osoitteita ja puhelinnumeroita.

Torstaina julkistetun tuomion mukaan miehen Iraniin ja Venäjälle toimittamat tiedot olivat luonteeltaan sellaisia, että niitä olisi voinut tarvittaessa käyttää suoriin toimiin ja fyysisiin hyökkäyksiin henkilöitä vastaan.

Mies sai palkkiokseen Venäjän tiedustelupalvelulta noin 10 000 euroa ja Iranin tiedustelupalvelulta 0,17 bitcoinia. Rikokset tapahtuivat vuoden 2024 maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana.

Mies tuomittiin yhteensä kolmen vuoden ja seitsemän kuukauden vankeuteen.

Syytetty mies myönsi vakoilun oikeudenkäynnissä. Miehen mukaan vakoilu oli protesti sille, että Yhdysvallat asettui tukemaan Israelin hyökkäystä Gazaan. Hän kuitenkin kiisti syytteen törkeästä vakoilusta.