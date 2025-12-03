Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

3.12.2025 13:17 ・ Päivitetty: 3.12.2025 13:17

Venäjä on valmis jatkamaan Ukraina-keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa

LEHTIKUVA / AFP / ALEXANDER KAZAKOV
Venäjän presidentti Vladimir Putin avustajansa Juri Ushkakovin kanssa 2. joulukuuta.

Venäjä sanoo olevansa valmis jatkamaan Ukraina-keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa niin kauan kuin rauhansopimuksen saamiseen vaaditaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Olemme kiitollisia Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallinnon ponnisteluista ja olemme edelleen valmiit tapaamaan niin monta kertaa kuin tarve vaatii rauhansopimuksen aikaansaamiseksi, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin sekä Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja Trumpin vävyn Jared Kushnerin välillä Moskovassa päättyi aiemmin ilman, että Ukrainan alueluovutuksista olisi saatu aikaan kompromissia, Kreml sanoi.

Putin on aiemmin pitäytynyt vaatimuksessaan, että Ukrainan on luovutettava Venäjälle ne alueet, joita Venäjä pitää ominaan, vaikka ei tosiasiassa edes hallitse niitä kaikkia.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan edustajat aikovat keskustella EU:n kanssa Brysselissä ja valmistautuvat myös tapaamaan Trumpin hallinnon edustajia Yhdysvalloissa.

PUTININ avustajan Juri Ushakovin mukaan tapaamisesta ei syntynyt uutta kompromissiversiota Yhdysvaltain rauhansuunnitelmasta Ukrainaan, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.

- Jotkin muotoilut, joita meille tarjottiin, eivät sovi meille. Työ jatkuu, Ushakov sanoi.

Tapaaminen kesti lähes viisi tuntia. Putin aloitti tapaamisen Witkoffin ja Kushnerin kanssa tiistaina alkuillasta Suomen aikaa. Venäjän valtiollisessa televisiossa näytettiin, kuinka Putin sanoi olevansa iloinen tavatessaan yhdysvaltalaiskaksikon.

Tapaamisessa neuvoteltiin tulkkien avulla. Tapaaminen alkoi yli kaksi tuntia myöhemmin kuin aiemmin oli ilmoitettu. Putin puhui neuvottelujen alkuperäisenä alkamisaikana talousfoorumissa ja suuntasi vasta sen jälkeen neuvotteluihin.

PUTIN uhitteli Euroopan suuntaan ennen tapaamista.

Hän sanoi Venäjän olevan valmis sotaan Eurooppaa vastaan, jos Eurooppa sellaista haluaa tai sellaisen aloittaa. Putinin mukaan Venäjä ei kuitenkaan suunnittele sotaa Euroopan kanssa.

Putin väitti Euroopan yrittäneen vesittää Yhdysvaltain pyrkimyksiä solmia rauha Ukrainaan.

- Heillä ei ole rauhanomaista agendaa, he ovat sodan puolella, Putin sanoi.

