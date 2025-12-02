Urheilu
2.12.2025 12:15 ・ Päivitetty: 2.12.2025 12:15
Venäläishiihtäjille onnenpäivä: saavat suksia olympialaisiin
Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS on päättänyt, että 17 venäläistä ja valkovenäläistä saa osallistua ensi kevään Milano-Cortinan talviolympialaisiin ja paralympialaisiin ”neutraaleina” urheilijoina.
Kyseiset urheilijat voivat kisata Milanossa kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FIS:n alaisissa lajeissa ilman kansallisuustunnuksia.
CAS linjasi päätöksessään, että nämä valitut urheilijat täyttävät neutraaliuden vaatimukset ja voivat hakea paikkaa ensi talven olympialaisiin ja paralympialaisiin.
Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ovat olleet FIS:n kilpailuista ulkona helmikuusta 2022 lähtien, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.
SUOMEN HIIHTOLIITTO kertoi viikonloppuna, että se vastustaa yhä venäläishiihtäjien kisakelpuutusta. Liiton johto kuitenkin arveli, että tuomioistuin päätyy tällaiseen ratkaisuun, koska samoin on tapahtunut muissakin arvokisoissa.
Arvokisojen venäläisosallistujien ehtona on ollut muun muassa se, että he eivät saa olla Kremlin asevoimien palveluksessa eivätkä tukea Venäjän sotaa Ukrainassa. Ehtojen valvominen on kuitenkin hyvin vaikeaa, ja paljon jää urheilijan oman ilmoituksen varaan.
Kriitikkojen mukaan Venäjällä on myös käytännössä mahdotonta olla huippu-urheilijana tukematta Vladimir Putinin hallintoa.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Urheilu
1.12.2025 06:40
Hiihtoliitto: Venäläishiihtäjiä voi näkyä olympialaisissa, jos huonosti käy