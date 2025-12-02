Venäläishiihtäjille onnenpäivä: saavat suksia olympialaisiin

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS on päättänyt, että 17 venäläistä ja valkovenäläistä saa osallistua ensi kevään Milano-Cortinan talviolympialaisiin ja paralympialaisiin ”neutraaleina” urheilijoina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseiset urheilijat voivat kisata Milanossa kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FIS:n alaisissa lajeissa ilman kansallisuustunnuksia.

CAS linjasi päätöksessään, että nämä valitut urheilijat täyttävät neutraaliuden vaatimukset ja voivat hakea paikkaa ensi talven olympialaisiin ja paralympialaisiin.

Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ovat olleet FIS:n kilpailuista ulkona helmikuusta 2022 lähtien, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa.

SUOMEN HIIHTOLIITTO kertoi viikonloppuna, että se vastustaa yhä venäläishiihtäjien kisakelpuutusta. Liiton johto kuitenkin arveli, että tuomioistuin päätyy tällaiseen ratkaisuun, koska samoin on tapahtunut muissakin arvokisoissa.

Arvokisojen venäläisosallistujien ehtona on ollut muun muassa se, että he eivät saa olla Kremlin asevoimien palveluksessa eivätkä tukea Venäjän sotaa Ukrainassa. Ehtojen valvominen on kuitenkin hyvin vaikeaa, ja paljon jää urheilijan oman ilmoituksen varaan.