13.2.2026 08:24 ・ Päivitetty: 13.2.2026 08:24
Vihreät: Mihin hallitus unohti reserviläisvarusteiden verovähennysoikeuden?
Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne ja Hanna Holopainen ihmettelevät, miksi hallitus ei ole edistänyt ohjelmassaan lupailtua, reserviläisten itse hankkimien sotilasvarusteiden verovähennysoikeutta.
Kansanedustajat ilmoittavat tehneensä asiasta kirjallisen kysymyksen. Hallitus kertoi jo syksyllä 2023 tutkituttavansa, voidaanko reserviläisten omia varustehankintoja tukea veroeduilla työvälinevähennysten tavoin.
Puolustusvoimilta ei riitä esimerkiksi suojaliivejä ja muita poikkeusoloissa tarvittavia varusteita kaikille sodanajan joukoille, ja aktiivireserviläiset ovat joutuneet hankkimaan kalustoa omalla rahalla.
Tukihanke näyttää kuitenkin hautautuneen, koska esimerkiksi Riikka Purran (ps) valtiovarainministeriö vastustaa uusien verovähennysmuotojen luomista.
– Verovähennysoikeus olisi tervetullut askel eteenpäin, ja olisi paikallaan kuulla hallitukselta, aiotaanko sitä edistää vai ei, Holopainen sanoo tiedotteessa.
VAPAAEHTOISEN reserviläistoiminnan ja kansalaisten henkilökohtaisen varautumisen tukeminen olisi kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeää, kansanedustajat muistuttavat. Omat suojavälinehankinnat edistävät myös työturvallisuutta.
Toinen vaihtoehto olisi kansanedustajien mielestä maksaa vapaaehtoiseen harjoitustoimintaan pysyvästi sitoutuneille reserviläisille 250-750 euron könttäpalkkio varusteita ja ajankäyttömenetyksiä varten. Nykyisin reserviläiset maksavat vapaaehtoisten harjoitusten aiheuttamat oheiskulut omasta lompakostaan.
Kansanedustajien mielestä tällaisen reserviläistuen vaikutus puolustusbudjettiin olisi suhteellisen pieni, mutta se olisi vahva symbolinen tuenosoitus ihmisille jotka uhraavat aikaansa poikkeusolojen kouluttautumiseen.
