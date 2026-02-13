Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.2.2026 08:24 ・ Päivitetty: 13.2.2026 08:24

Vihreät: Mihin hallitus unohti reserviläisvarusteiden verovähennysoikeuden?

Demokraatti / arkistokuvaa
Aktiivireserviläiset ovat hankkineet etenkin suojaliivejä ja turvavarusteita, jotka Ukraina-kokemusten perusteella vähentävät vakavia loukkaantumisia.

Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne ja Hanna Holopainen ihmettelevät, miksi hallitus ei ole edistänyt ohjelmassaan lupailtua, reserviläisten itse hankkimien sotilasvarusteiden verovähennysoikeutta.

Demokraatti

Demokraatti

Kansanedustajat ilmoittavat tehneensä asiasta kirjallisen kysymyksen. Hallitus kertoi jo syksyllä 2023 tutkituttavansa, voidaanko reserviläisten omia varustehankintoja tukea veroeduilla työvälinevähennysten tavoin.

Puolustusvoimilta ei riitä esimerkiksi suojaliivejä ja muita poikkeusoloissa tarvittavia varusteita kaikille sodanajan joukoille, ja aktiivireserviläiset ovat joutuneet hankkimaan kalustoa omalla rahalla.

Tukihanke näyttää kuitenkin hautautuneen, koska esimerkiksi Riikka Purran (ps) valtiovarainministeriö vastustaa uusien verovähennysmuotojen luomista.

– Verovähennysoikeus olisi tervetullut askel eteenpäin, ja olisi paikallaan kuulla hallitukselta, aiotaanko sitä edistää vai ei, Holopainen sanoo tiedotteessa.

VAPAAEHTOISEN reserviläistoiminnan ja kansalaisten henkilökohtaisen varautumisen tukeminen olisi kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeää, kansanedustajat muistuttavat. Omat suojavälinehankinnat edistävät myös työturvallisuutta.

Toinen vaihtoehto olisi kansanedustajien mielestä maksaa vapaaehtoiseen harjoitustoimintaan pysyvästi sitoutuneille reserviläisille 250-750 euron könttäpalkkio varusteita ja ajankäyttömenetyksiä varten. Nykyisin reserviläiset maksavat vapaaehtoisten harjoitusten aiheuttamat oheiskulut omasta lompakostaan.

Lisää aiheesta

Käänne? – Reserviläisvarusteiden verovähennysoikeus saattaa toteutua sittenkin

Kansanedustajien mielestä tällaisen reserviläistuen vaikutus puolustusbudjettiin olisi suhteellisen pieni, mutta se olisi vahva symbolinen tuenosoitus ihmisille jotka uhraavat aikaansa poikkeusolojen kouluttautumiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

2.5.2024 16:00

Käänne? – Reserviläisvarusteiden verovähennysoikeus saattaa toteutua sittenkin

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
12.2.2026
Perussuomalaisten surkea ministerionni jatkuu
Lue lisää
Politiikka
12.2.2026
Kuka nousee Juuson tilalle? – ”Pitää pärjätä virkamiehille ja sosiaaliturvaministerille”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
12.2.2026
Arvio: Kuvalliset koristelut syövät klassikkotarinasta latausta – Humiseva harju jää kahden tähden intohimodraamaksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU