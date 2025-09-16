Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

16.9.2025 10:06 ・ Päivitetty: 16.9.2025 10:12

Viisumihuijausta ja ihmiskauppaa: marjanpoiminnan rikosepäily meni syyteharkintaan

iStock

Marjayhtiö Arctic Groupia koskeva ihmiskauppatutkinta on valmistunut ja asia siirtynyt syyteharkintaan, kertoo poliisi. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa vuosina 2022-2023.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tutkintanimikkeinä ovat törkeä ihmiskauppa ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Poliisi epäilee, että poimijoiden viisumeita varten annettiin viranomaisille vääriä tietoja.

Myös poimijoiden kohtelussa täällä oli tutkintahavaintojen perusteella räikeitä piirteitä.

– Marjanpoimijoita odotti Suomessa myös kohtuuttomat kulut, joiden takia lähes kaikki heistä velkaantuivat kotimaassaan ja yrityksille, jotka kutsuivat heidät Suomeen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sami Isoniemi poliisin tiedotteessa.

Laajassa vyyhdissä on kaikkiaan kymmenen epäiltyä. Heistä viisi on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Epäillyt ovat Suomen ja Thaimaan kansalaisia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

12.7.2025 11:35

Marjabisnes jatkuu epäreiluna: Tätä ohjetta poimijoiden värvääjät kiertävät yhä

Kotimaa

3.12.2023 09:29

Kolmea marja-alan yritystä epäillään ihmiskaupasta – suuret toimijat kertovat, vieläkö niiden tuotteita ostetaan

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU