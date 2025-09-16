Talous
16.9.2025 10:06 ・ Päivitetty: 16.9.2025 10:12
Viisumihuijausta ja ihmiskauppaa: marjanpoiminnan rikosepäily meni syyteharkintaan
Marjayhtiö Arctic Groupia koskeva ihmiskauppatutkinta on valmistunut ja asia siirtynyt syyteharkintaan, kertoo poliisi. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa vuosina 2022-2023.
Tutkintanimikkeinä ovat törkeä ihmiskauppa ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Poliisi epäilee, että poimijoiden viisumeita varten annettiin viranomaisille vääriä tietoja.
Myös poimijoiden kohtelussa täällä oli tutkintahavaintojen perusteella räikeitä piirteitä.
– Marjanpoimijoita odotti Suomessa myös kohtuuttomat kulut, joiden takia lähes kaikki heistä velkaantuivat kotimaassaan ja yrityksille, jotka kutsuivat heidät Suomeen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sami Isoniemi poliisin tiedotteessa.
Laajassa vyyhdissä on kaikkiaan kymmenen epäiltyä. Heistä viisi on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Epäillyt ovat Suomen ja Thaimaan kansalaisia.
