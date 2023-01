Vuoden valtuutettu -finalisti Ville Jalovaara: ”Tulevaisuuden Helsinki on viihtyisä ja turvallinen kaupunki asua, yrittää ja tehdä työtä”

46-vuotias helsinkiläinen Ville Jalovaara on finalisti Demokraatin ja SDP:n Vuoden valtuutettu -kilpailussa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Ville Jalovaara on toiminut Helsingissä SDP:n kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2013. Hän on kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen ja SDP:n valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja. Ammatiltaan hän on historiantutkija, dosentti.

Miksi lähdit kuntapolitiikkaan – millaisiin asioihin haluat vaikuttaa?

– Haluan vaikuttaa Helsingin ja oman kotikaupunginosani Vuosaaren myönteiseen kehitykseen ja siihen, että ihmisten huolia ja tarpeita Helsingin lähiöiden kehittämiseksi kuullaan. Haluan olla linkkinä kaupunkilaisten ja päättäjien välillä – viedä valtuustoon ihan tavallisten ihmisten terveisiä.

– Olen aloitteiden aktiivinen käyttäjä, olen tehnyt niitä varmasti eniten kaikista valtuutetuista viime vuosina. Terveydenhuollon parantaminen on ollut yksi keskeinen asia, mitä olen pitänyt esillä. Myös lähiluonnon säilyttäminen ja liikenneturvallisuus ovat asioita, joista olen tehnyt aloitteita. Suurin asia, mikä on mennyt läpi, on kaupunkipyöräverkon rakentaminen Vuosaareen. Aloitteeni myötävaikutuksella se laajeni useampaankin Helsingin lähiöön.

Sote-uudistus muuttaa kuntien toimintaa. Millainen on tulevaisuuden Helsinki?

– Sote-uudistus ei muuta asioita Helsingissä ihan samalla tavalla kuin muualla. Toki rahoituksen riittävyys on asia, josta varmasti kannetaan huolta.

– Tulevaisuuden Helsinki on viihtyisä ja turvallinen kaupunki asua, yrittää ja tehdä työtä. Se on myös kaupunki, jota halutaan muualta maailmasta tulla katsomaan. Hieno merikaupunki, jossa historiaa arvostetaan. Se on elinvoimainen kaupunki, jossa lähiluontoa kunnioitetaan. Pidän tärkeänä, että luonto, puistot ja metsät ovat myös osa tätä kaupunkia. Mieluummin täytyy tehdä ympäryskuntien kanssa hyvää yhteistyötä kaavoituksessa kuin että Helsingistä hakataan luontoalueet pois. Pääkaupunkiseudun kuntien on nähtävä toisensa yhteistyökumppaneina.

Mikä on supervoimasi valtuutettuna, missä olet erityisen hyvä?

– Olen hyvä kuuntelemaan ihmisiä ja tarttumaan isoihin ja pieniin asioihin. Mielestäni ei ole niin pientä asiaa tai ihmisen huolta, mitä valtuutetun ei pitäisi hoitaa. Pidän tätä työtä valtuutettuna tärkeänä ja käytän siihen hyvin paljon viikossa aikaa. Liikkuessani seuraan ympäröivää kaupunkia tarkkaan. Käyn myös jatkuvaa päivittäistä dialogia kaupunkilaisten kanssa. Välillä sähköpostitse, välillä puhelimessa. Sosiaalisessa mediassa olen aktiivinen kaupunginosaryhmissä ja keskustelen vaikeistakin asioista – mihin ihmiset ovat tyytymättömiä. Valtuutettu ei voi laittaa päätä piiloon silloin, kun jokin asia on huonosti kaupungissa. Vaikka aina ei ole nopeaa ja helppoa ratkaisua tarjota, keskusteluun pitää uskaltaa osallistua.

”Hän esittää asiat rauhallisesti ja hän on ottanut selvää asioista ennen kuin ottaa kantaa niihin”

Vuoden valtuutettu -kilpailuun Ville Jalovaaraa esitti helsinkiläinen Matti Nokela, joka kuvailee ehdotuksessaan Jalovaaraa muun muassa ahkeraksi ja työteliääksi valtuutetuksi.

Toisin kuin useimmat muut kilpailuun ehdokkaita esittäneet, Matti Nokela ei tunne ehdokastaan henkilökohtaisesti. Hänen käsityksensä Jalovaarasta on syntynyt yksinomaan mediasta valtuutetun toimintaa seuraten. Nokela kuvaileekin ehdotustaan ”hyvin impulsiiviseksi kannanotoksi”.

– Ville tuli minulle ensimmäisenä mieleen, kun näin Vuoden valtuutettu -kilpailun. Hän osaa nostaa asiat esille. Tykkään hänen tyylistään, Nokela kertoo.

Hän kertoo panneensa merkille, että Jalovaara on tehnyt hyvin aloitteita sekä Vuosaaren että muun Helsingin hyväksi ja hän on ollut valtuustossa aktiivinen.

– Hän on hyvin rakentava puheenvuoroissaan. Hän esittää asiat rauhallisesti ja hän on ottanut selvää asioista ennen kuin ottaa kantaa niihin. Että miksi pitäisi toimia niin tai näin – tai miksi meidän demareiden pitäisi olla tätä mieltä. Hän etsii taustat, on ahkera, tunnollinen ja huolellinen – ei ole tullut floppeja, Nokela kuvailee.

Nokela veistelee, että töölöläisenä hän tohti ehdottaa vuosaarelaista, koska kisassa ei ole kuitenkaan kyse kaupunginosien välisestä kilpailusta.

– En väheksy, etteivätkö muutkin valtuuston demarit olisi edellä kuvatun kaltaisia, mutta Ville on jotenkin erottautunut hymyllä ja tarmokkuudella, iloiseksi ja ystävälliseksi Jalovaaraa ehdotuksessaan kuvaileva Nokela summaa.

