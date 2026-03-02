Yhdysvallat: Ilmatilan herruus Iranissa saavutettu – ”Ei ole kyse demokratian rakentamisesta”

Yhdysvaltain asevoimat sanoo saavuttaneensa ilmatilan hallinnan Iranissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asevoimien komentajan Dan Cainen mukaan ilmaherruus parantaa yhdysvaltalaisjoukkojen suojaa ja mahdollistaa operaatioiden jatkumisen alueella. Caine kommentoi asiaa maanantaina lehdistötilaisuudessa.

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth puolestaan kertoi, ettei Yhdysvaltain joukkoja ole tällä hetkellä Iranissa maankamaralla. Hegseth lisäsi, että Yhdysvallat on valmis etenemään Iranissa niin pitkälle kuin on tarpeen.

Hegseth arvioi, että Yhdysvaltain sotatoimet Iranissa saattavat kestää kahdesta viikosta kuuteen viikkoon. Tilanne voi hänen mukaansa myös muuttua.

Hegseth painotti, että kyse ei kuitenkaan ole loputtomasta sodasta.

- Nyt ei ole kyse Irakista. Tämä ei ole loputonta. Meidän sukupolvemme tietää paremmin ja niin tietää myös presidenttimme, Hegseth sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hegseth pyrki muutenkin erottamaan sotatoimet Iranissa Yhdysvaltojen aiemmista pitkäaikaisista operaatioista Lähi-idässä. Puolustusministerin mukaan Yhdysvaltain iskuissa Iraniin ei ole kyse demokratian rakentamisesta.

Hegsethin mukaan Yhdysvallat taistelee voittaakseen.

- Ei typeriä voimankäyttösääntöjä, ei kansakunnan rakentamisen suota, ei harjoitusta demokratian rakentamiseksi. Ei poliittisesti korrekteja sotia. Taistelemme voittaaksemme emmekä tuhlaa aikaa emmekä ihmishenkiä, puolustusministeri sanoi.