Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

15.8.2025 15:41 ・ Päivitetty: 15.8.2025 15:41

YK: Lähes 1800 ihmistä kuollut Gazassa apua hakiessaan

LEHTIKUVA / AFP / OMAR AL-QATTAA
Lähes tuhat kuolemista on tapahtunut Gazan humanitaarisen säätiön tukikohtien läheisyydessä.

Gazassa on toukokuun lopusta lähtien ainakin 1  760 ihmistä kuollut hakiessaan apua. Asiasta kertoo YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kuolleiden määrä on noussut useilla sadoilla elokuun alussa julkaistuihin viimeisimpiin lukuihin verrattuna.

Suurin osa kuolemista on YK:n mukaan Israelin asevoimien tekemiä surmia.

Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on kirjannut kuolleiden määrät toukokuun lopun ja elokuun puolivälin välisenä aikana. Lähes tuhat kuolemista tapahtui Gazan humanitaarisen säätiön tukikohtien läheisyydessä ja yli 700 huoltosaattueiden reittien varrella.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

14.8.2025 10:30

Maahanmuuttovirasto: Myös gazalaisille turvapaikanhakijoille tehdään yksilöllinen harkinta-arvio – ”Virheellinen kuva prosessista”

Politiikka

14.8.2025 07:44

Kansanedustaja: Suomen on osallistuttava gazalaisten potilaiden evakuointiin ja hoitamiseen suomalaisissa sairaaloissa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

D-kasvo
15.8.2025
”Voiko maalla, jossa naisella ei ole oikeuksia, olla tulevaisuutta?” – Vuoden pakolainen Homaira Qadare puhuu Afganistanin naisten puolesta
Lue lisää

Rane Aunimo

Politiikka
14.8.2025
Antti Lindtman: Palestiinan tunnustaminen ei palkitse Hamasia
Lue lisää

DEMOKRAATTI/STT

Ulkomaat
15.8.2025
Alaskan myynti oli Venäjälle huono diili – tuleeko Ukraina-neuvotteluissa nyt revanssi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU