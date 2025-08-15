Ulkomaat
15.8.2025 15:41 ・ Päivitetty: 15.8.2025 15:41
YK: Lähes 1800 ihmistä kuollut Gazassa apua hakiessaan
Gazassa on toukokuun lopusta lähtien ainakin 1 760 ihmistä kuollut hakiessaan apua. Asiasta kertoo YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto.
Kuolleiden määrä on noussut useilla sadoilla elokuun alussa julkaistuihin viimeisimpiin lukuihin verrattuna.
Suurin osa kuolemista on YK:n mukaan Israelin asevoimien tekemiä surmia.
Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on kirjannut kuolleiden määrät toukokuun lopun ja elokuun puolivälin välisenä aikana. Lähes tuhat kuolemista tapahtui Gazan humanitaarisen säätiön tukikohtien läheisyydessä ja yli 700 huoltosaattueiden reittien varrella.
