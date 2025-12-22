Työmarkkinat
22.12.2025 10:15 ・ Päivitetty: 22.12.2025 10:15
Yle: Anu Sajavaara ei hae jatkoa valtakunnansovittelijana
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara ei aio hakea jatkokautta tehtävässään. Asiasta kertoo Yle.
Sajavaara aloitti valtakunnansovittelijana vuonna 2022. Tehtävän toimikausi kestää neljä vuotta. Sajavaaran kausi päättyy elokuussa.
Sajavaaran pesti jää Ylen mukaan yhteen kauteen, koska hänen edeltäjänsä Vuokko Piekkala toimi tehtävässä myös vain yhden kauden ja he olivat molemmat työnantajapuolen valitsemia henkilöitä tehtävään.
Työnantaja- ja palkansaajaleiri ovat perinteisesti valinneet ehdokkaansa valtakunnansovittelijaksi vuorotellen ja tämä on jatkanut tehtävässä kaksi kautta putkeen. Nyt palkansaajapuoli katsoo, että työnantajan kaksi nelivuotiskautta ovat tulleet täyteen ja seuraavaksi on palkansaajien vuoro valita henkilö tehtävään.
