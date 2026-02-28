Palkittu politiikan aikakauslehti.
28.2.2026 08:28 ・ Päivitetty: 28.2.2026 08:28

Yle: Eskaloituminen Lähi-idän alueella on hyvin mahdollista, sanoo presidentti Stubb

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Presidentti Alexander Stubbin mukaan tilanteen eskaloituminen Lähi-idän alueella on hyvin mahdollista Yhdysvaltojen ja Israelin iskettyä Iraniin. Stubb kommentoi tilannetta tänään Ylen Ykkösaamussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Stubbin mukaan Suomi toivoo tilanteen rauhoittuvan ja että konfliktiin etsittäisiin ratkaisua neuvotteluteitse.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Israelin puolustusministeriö ovat vahvistaneet Yhdysvaltojen ja Israelin tehneen iskuja Iraniin.

Iran ei ole suostunut neuvottelemaan ohjuksistaan Yhdysvaltojen kanssa käydyissä neuvotteluissa maan ydinohjelmasta.

