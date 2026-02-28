Politiikka
28.2.2026 08:28 ・ Päivitetty: 28.2.2026 08:28
Yle: Eskaloituminen Lähi-idän alueella on hyvin mahdollista, sanoo presidentti Stubb
Presidentti Alexander Stubbin mukaan tilanteen eskaloituminen Lähi-idän alueella on hyvin mahdollista Yhdysvaltojen ja Israelin iskettyä Iraniin. Stubb kommentoi tilannetta tänään Ylen Ykkösaamussa.
Stubbin mukaan Suomi toivoo tilanteen rauhoittuvan ja että konfliktiin etsittäisiin ratkaisua neuvotteluteitse.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Israelin puolustusministeriö ovat vahvistaneet Yhdysvaltojen ja Israelin tehneen iskuja Iraniin.
Iran ei ole suostunut neuvottelemaan ohjuksistaan Yhdysvaltojen kanssa käydyissä neuvotteluissa maan ydinohjelmasta.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Ulkomaat
28.2.2026 07:02
Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet yhdessä Iraniin