Yle: Perussuomalaisten ryhmästä erotettu kansanedustaja Mikko Polvinen ei ole varma paluustaan ryhmään

Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen kertoo Ylelle, ettei ole varma paluustaan puolueen eduskuntaryhmään. Demokraatti Demokraatti

Polvisen mukaan nyt on aika keskustella ryhmään paluun ehdoista. Hän kertoo päättävänsä keskiviikkoiltaan mennessä hakeeko hän takaisin eduskuntaryhmään.

Kajaanilainen Polvinen erotettiin eduskuntaryhmästä lokakuussa, kun hän äänesti Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttamista koskevassa äänestyksessä vastoin hallituksen esitystä ja puolueen kantaa.

Polvinen sanoo Ylelle, että hän ei suostu ryhmäkuriin automaattisesti jatkossakaan.

Aiemmin perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtajana toiminut Polvinen on tyytymätön erityisesti puolueen päätökseen yhdistää Kainuun piiri Pohjois-Pohjanmaan piiriin.

Hän sanoo Ylelle, ettei ole vielä saanut selvitystä siitä, miksi näin tehtiin. Hän odottaa saavansa sellaisen puolueen puheenjohtaja Riikka Purralta ja puoluesihteeri Harri Vuorenpäältä.