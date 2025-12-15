Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

15.12.2025 06:50 ・ Päivitetty: 15.12.2025 06:50

Yllätys: Temun kiinakrääsä kiinnostaakin iäkkäitä ihmisiä

iStock

Kiinalaisten ultrapikamuotia ja krääsää myyvien nettikauppojen asiakkaissa on jo kohtuullisen paljon seniori-ikäisiä ihmisiä, Kuluttajaliiton kysely kertoo. Nuorista valtaosa väittää jo karttavansa Temua ja Sheiniä tyystin.

Demokraatti

Demokraatti

Selkeästi erottuva Temun ja Sheinin asiakasryhmä ovat kyselyn mukaan yksinhuoltajataloudet ja 1000-2000 euroa kuussa ansaitsevat ihmiset. Tähän tuloluokkaan mahtuu paljon eläkeläisiäkin.

Kaikista vastaajista 31 prosenttia kertoi tilanneensa vuoden aikana tavaraa Temusta, Ali Expressin osuus oli yhdeksän ja Sheinin neljä prosenttia. Miehiä kiinnosti hieman enemmän Ali ja naisia Shein.

Yli 65-vuotiaista, kiinakrääsää ostaneista vastaajista 36 prosenttia kertoi käyttäneensä Temua.

Nuorista 18-35 -vuotiaista vastaajista sen sijaan 7o prosenttia kertoi, ettei ole tilannut netin kiinakaupoista mitään.

KULUTTAJALIITON mielestä on ymmärrettävää, että pienituloisia suomalaisia kiinnostaa edulliseksi koettu tavara.

– Tiedämme, että monessa kodissa taloustilanne on tällä hetkellä erittäin tiukka. Päätös EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta tilaamisesta voi olla pakon sanelema ratkaisu, liiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo tiedotteessa.

Lisää aiheesta

Kiinan halpatavaravyöry aisoihin – EU lätkäisee alle 150 euron paketeille kolmen euron maksun

Liitto muistuttaa silti, että ultrahalvoissa kiinalaistuotteissa on usein vakavia laatupuutteita ja toisinaan niistä löytyy jopa terveydelle vaarallisia ainesosia.

Kuluttajaliiton Aula Researchilla teettämään kyselyyn vastasi syyskuussa 1021 suomalaista.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

12.12.2025 14:06

Kiinan halpatavaravyöry aisoihin – EU lätkäisee alle 150 euron paketeille kolmen euron maksun

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
14.12.2025
Velkajarrun perälauta voi yllättää – riittääkö poliitikoilla ymmärrys talouspolitiikan lukkojen avaamiseksi?
Lue lisää

Tuukka Tuomasjukka

Kolumnit
13.12.2025
Verimarjoja joulupöytään? Ihmiskaupan riski piinaa yhä suomalaista marja-alaa
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.12.2025
Arvio: Irakilaistaustainen Sara Al Husaini vaatii huomiota – uutuuden punaisena lankana toimii sota
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU