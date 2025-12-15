Yllätys: Temun kiinakrääsä kiinnostaakin iäkkäitä ihmisiä

Kiinalaisten ultrapikamuotia ja krääsää myyvien nettikauppojen asiakkaissa on jo kohtuullisen paljon seniori-ikäisiä ihmisiä, Kuluttajaliiton kysely kertoo. Nuorista valtaosa väittää jo karttavansa Temua ja Sheiniä tyystin. Demokraatti Demokraatti

Selkeästi erottuva Temun ja Sheinin asiakasryhmä ovat kyselyn mukaan yksinhuoltajataloudet ja 1000-2000 euroa kuussa ansaitsevat ihmiset. Tähän tuloluokkaan mahtuu paljon eläkeläisiäkin.

Kaikista vastaajista 31 prosenttia kertoi tilanneensa vuoden aikana tavaraa Temusta, Ali Expressin osuus oli yhdeksän ja Sheinin neljä prosenttia. Miehiä kiinnosti hieman enemmän Ali ja naisia Shein.

Yli 65-vuotiaista, kiinakrääsää ostaneista vastaajista 36 prosenttia kertoi käyttäneensä Temua.

Nuorista 18-35 -vuotiaista vastaajista sen sijaan 7o prosenttia kertoi, ettei ole tilannut netin kiinakaupoista mitään.

KULUTTAJALIITON mielestä on ymmärrettävää, että pienituloisia suomalaisia kiinnostaa edulliseksi koettu tavara.

– Tiedämme, että monessa kodissa taloustilanne on tällä hetkellä erittäin tiukka. Päätös EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta tilaamisesta voi olla pakon sanelema ratkaisu, liiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo tiedotteessa. Lisää aiheesta Kiinan halpatavaravyöry aisoihin – EU lätkäisee alle 150 euron paketeille kolmen euron maksun

Liitto muistuttaa silti, että ultrahalvoissa kiinalaistuotteissa on usein vakavia laatupuutteita ja toisinaan niistä löytyy jopa terveydelle vaarallisia ainesosia.

Kuluttajaliiton Aula Researchilla teettämään kyselyyn vastasi syyskuussa 1021 suomalaista.