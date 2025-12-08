Zelenskyi, Macron, Merz ja Starmer tapaavat Lontoossa

Britannian pääministeri Keir Starmer tapaa tänään Lontoossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi Macron lauantaina. Hänen mukaansa tapaamisen tarkoituksena on arvioida Yhdysvaltojen Miamissa vetämiä Ukrainan rauhanneuvotteluja.

Kolmipäiväiset neuvottelut eivät johtaneet läpimurtoon, mutta Kyiv Postille puhuneen yhdysvaltalaisen diplomaattilähteen mukaan niissä ei myöskään otettu takapakkia.

- Geopoliittisen ilmaston huomioon ottaen se voidaan jo laskea edistykseksi, lähde sanoi ukrainalaislehdelle.

Osana kolmannen päivän kokousta Zelenskyi soitti puhelun Yhdysvaltain erityislähettiläälle Steve Witkoffille ja presidentti Donald Trumpin vävylle Jared Kushnerille. Zelenskyi kuvaili puhelua asiapitoiseksi ja rakentavaksi.

Zelenskyi tähdensi sitä, että kaikkien neuvottelussa saavutettujen ratkaisujen on oltava toteuttamiskelpoisia.

Witkoff ja Kushner vierailivat aiemmin Moskovassa ja tapasivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin mutta palasivat keskusteluista yhtä lailla tyhjin käsin. Myös Venäjä on kuitenkin vakuuttanut haluavansa jatkaa prosessia Yhdysvaltojen kanssa.