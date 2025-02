Zelenskyi tapaa tänään Trumpin – eilen Trump ihmetteli omia puheitaan: ”Sanoinko minä tuon?”

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perjantaina Washingtonissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidenttien on määrä muun muassa keskustella Yhdysvaltojen ja Ukrainan välisestä mineraalisopimuksesta ja allekirjoittaa se.

Ukrainan hallitus antoi eilen luvan varapääministeri Julija Svyrydenkolle tai ulkoministeri Andri Sybihille sopimuksen allekirjoittamiseen. Zelenskyin on määrä valvoa allekirjoittamista.

Zelenskyi on kuitenkin kuvaillut sopimusta vasta alustavaksi, ja on sanonut toivovansa, että se johtaa laajempaan sopuun Yhdysvaltain kanssa. Hän on myös sanonut, ettei yhdysvaltalaisista turvatakuista ole vielä sovittu.

Trumpin mukaan turvatakuiden tarjoaminen kuuluu Euroopalle, ei Yhdysvalloille.

Zelenskyi on sanonut toimittajille myös aikovansa kysyä Trumpilta, aikooko tämä lopettaa Ukrainan tukemisen.

VIELÄ viikko sitten Ukrainan asema sen suurimman tukijan Yhdysvaltojen agendalla näytti olevan suuressa vaarassa.

Trump kutsui Zelenskyiä sosiaalisessa mediassaan diktaattoriksi ja syytti häntä Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan kolme vuotta sitten.

Tätä ennen Yhdysvaltojen neuvottelijat olivat tavanneet Venäjän delegaation Saudi-Arabiassa ilman, että Ukrainan edustajia oli kutsuttu mukaan.

Kiivas diplomatia Yhdysvaltojen suuntaan kuitenkin vaikutti tehonneen, kertoo AFP. Britannian pääministerin Keir Starmerin sekä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vierailujen jälkeen Trump on pehmentänyt puheitaan Zelenskyistä.

- Minulla on paljon kunnioitusta häntä kohtaan. — Tulemme vielä hyvin toimeen, Trump sanoi

Hän myös näytti peruneen puheet Zelenskyistä diktaattorina sen jälkeen, kun tämä oli ensin kieltäytynyt hyväksymästä mineraalisopimuksen aiemmin esitettyjä ehtoja.

– Sanoinko minä tuon? En voi uskoa, että sanoin niin, Trump sanoi AFP:n mukaan toimittajalle tavattuaan Starmerin.

TRUMPIN mukaan Ukrainaan on saatava tulitauko ennen kuin voidaan tehdä päätöksiä ulkomaisista rauhanturvaajista. Euroopan maiden kantana on ollut, että Ukrainan turvallisuuden varmistamisen tulisi olla oleellinen osa rauhanneuvotteluja. Trump sanoi eilen Washingtonissa vierailleelle Britannian pääministerille Keir Starmerille myös uskovansa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää sanansa ja kunnioittaa mahdollista rauhansopimusta.

Trump sanoi kannattavansa edelleen sotilasliitto Naton viidettä artiklaa yhteisestä puolustuksesta.

Trump lisäsi kuitenkin yhdessä Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa, ettei usko artiklalle tulevan käyttöä.

Starmer puolestaan korosti, ettei mahdollinen tuleva sopimus Ukrainan sodan lopettamisesta saa olla sellainen, joka palkitsee hyökkääjän. Starmer katsoi tällaisen sopimuksen vain rohkaisevan esimerkiksi Iranin kaltaisia valtioita.

STARMER kertoi eilen Trumpille, että kuningas Charles on kutsunut Trumpin valtiovierailulle Britanniaan. Kyseessä olisi jo Trumpin toinen valtiovierailu, sillä edellisen kerran hän teki valtiovierailun Britanniaan vuonna 2019, tavaten tuolloin saarivaltion silloisen monarkin, kuningatar Elisabetin.

– Tämä on todella erikoista, tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut, tämä on ennennäkemätöntä, Starmer sanoi ojentaessaan Trumpille kuninkaan käsinkirjoitetun kutsukirjeen.

- Hänen majesteettinsa kuningas haluaa tehdä tästä vierailusta vielä paremman, pääministeri jatkoi.

Kirjeen luettuaan Trump sanoi, että hänet oli kutsuttu yhdessä Melania Trumpin kanssa Windsorin linnaan.

– Mahtavan ensimmäisen naisen Melanian ja omasta puolestani vastaan kyllä. On suuri kunnia tulla sinne.