12.8.2025 09:33 ・ Päivitetty: 12.8.2025 09:54

Zelenskyi: Venäjällä ei ole aikomustakaan lopettaa sotaa

LEHTIKUVA / AFP / TIZIANA FABI
Presidentti Zelenskyi kertasi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että ukrainalaiset eivät aio lahjoittaa alueitaan miehittäjille.

Venäjä ei pyri sodan lopettamiseen vaan valmistelee uusia iskuja Ukrainaan, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Zelenskyin mukaan Venäjä tekee liikkeitä, jotka osoittavat valmistautumista uusiin hyökkäysoperaatioihin.

-  Näemme, että Venäjän armeija ei ole valmistautumassa sodan lopettamiseen. Päinvastoin he tekevät liikkeitä, jotka osoittavat valmistautumista uusiin hyökkäysoperaatioihin, Zelenskyi kirjoittaa.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä neuvotella perjantaina Alaskassa Ukrainan sodan päättämisestä.

-  Me kaikki tuemme presidentti Trumpin päättäväisyyttä, ja yhdessä meidän on muotoiltava kantoja, jotka eivät anna Venäjän pettää maailmaa jälleen kerran, Zelenskyi jatkoi.

Eurooppalaisten johtajien on määrä tavata Zelenskyin kanssa keskiviikkona.

Zelenskyi kiitti julkaisussaan EU:n johtajia näiden tuesta Ukrainan itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle.

TRUMP sanoi maanantaina odottavansa rakentavaa keskustelua Putinin kanssa tulevissa neuvotteluissa.

-  Aion puhua Vladimir Putinille ja sanoa hänelle: ”Teidän on lopetettava tämä sota”, Trump sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa.

Samalla Trump sanoi olevansa tyytymätön Zelenskyiin siitä, että tämä on vastustanut voimakkaasti alueluovutuksia Venäjälle.

-  Minua hieman häiritsi se, että hän sanoi, että hänen täytyy saada perustuslaillinen hyväksyntä. Tarkoitan, että hänellä on hyväksyntä osallistua sotaan ja kaikkien tappamiseen, mutta hän tarvitsee hyväksynnän alueluovutuksiin? Sillä alueluovutuksia on tulossa, Trump sanoi.

Zelenskyi sanoi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että Ukraina ei voi rikkoa perustuslakiaan alueellisissa kysymyksissä. Hän lisäsi, että ukrainalaiset eivät aio lahjoittaa alueitaan miehittäjille.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 12.54.

 

 

 

 

