Äänikuningas Heinäluoma aisti vaalikentillä sen, mitä gallupit eivät osanneet ennustaa

Europarlamenttiin isolla äänimäärällä valittu Eero Heinäluoma (sd.) pitää erittäin mielenkiintoisena sitä, että laitaoikeisto ei Suomessa pärjännyt läheskään niin hyvin kuin oli povattu. Marja Luumi Demokraatti

Vaali-iltana Heinäluoma iloitsi henkilökohtaisesta tuloksestaan.

– Sain vahvan valtakirjan jatkoon toiselle kaudelle. Tämä kertoo siitä, että äänestäjät arvostavat edelleen perustyötä, hän arvioi Demokraatille.

Ja olen miesten sarjan ykkönen lähes 97 000 äänellä, äänikuningas muistutti. Hän esitti myös onnittelut vasemmistoliiton väistyvälle puheenjohtajalle Li Anderssonille huikeasta äänimäärästä.

– Hän on esiintynyt hyvin puolueen puheenjohtajana ja aiemmin jäänyt ihmisten mieleen myös presidentinvaaleissa. Vahva esiintyminen on suurin selittävä tekijä hänen saamassaan äänimääräss, Heinäluoma pohti.

SDP jäi tavoitteestaan ja kolmas paikka europarlamentissa jäi saamatta, mitä Heinäluoma pitää harmillisena. Hänen lisäkseen EU-päättäjäksi nousee kansanedustaja Maria Guzenina. Kuten moni muukin SDP:n riveistä Heinäluoma laskee osasyyksi SDP:n tulokseen sen, että Li Andersson keräsi yleisvasemmistolaisia ääniä.

LAITAOIKEISTO ei Suomessa saavuttanut vaalivoittoa, se on hänen mielestään syytä panna merkille. Perussuomalaisten heikko menestys ei näkynyt gallupeissa, mitä hän pitää mielenkiintoisena. Heinäluoma itse aisti muuta kiertäessään Suomea laajasti.

– Tosi moni tuli kertomaan, ettei enää äänestä perussuomalaisia. Tämän täytyy laittaa perussuomalaiset miettimään omaa hallituspolitiikkaansa – jatkavatko tällä Riikka Purran linjalla vai ryhtyvätkö miettimään jotain uutta. Vaalitulos on suuri epäluottamuslause perussuomalaisten hallituspolitiikalle.

“Meitä äänestäneet voivat olla turvallisin mielin myös jatkossa.”

Tulevaa parlamenttikautta Heinäluoma tähyilee hyvällä mielellä, sillä suomalaisten demarien arvostus on korkealla omassa s&d-ryhmässä ja koko parlamentissa. Hän itse on tämän kauden parlamentaarikkojen vaikutusvaltaa mittaavassa indeksissä sijalla 26 – mikä on mainio luottamuksen osoitus, kun parlamentissa on istunut tällä kaudella 705 meppiä.

Hän uskoo luottamuksen jatkuvan myös tulevalla kaudella.

– Meidän ryhmämme on tuttu ja turvallinen. Siellä ei ole mitään ääriajattelua. Sen linja on hyvin lähellä meidän suomalaisten demarien linjaa, joten yllätyksiä ei sieltä tule. Meitä äänestäneet voivat olla turvallisin mielin myös jatkossa.

Ylipäänsä demariryhmä on alustavien arvioiden mukaan pärjäämässä oikeistomyrskyssä ihan hyvin, Heinäluoma totesi.

TEHTÄVÄLISTA, mihin keskittyä tulevana viisivuotiskautena, on pitkä. Isona kysymyksenä Heinäluoma pitää rauhan ja turvallisuuden takaamista.

– Meidän täytyy jatkaa työtä, että Venäjän hyökkäys Ukrainassa saadaan loppumaan ja Ukrainan tukemista on jatkettava.

EU:n kykyä ulkopoliittiseen päätöksentekoon pitää hänen mielestään kehittää ja yksi keino on siirtyä määräenemmistöisiin päätöksiin näissä kysymyksissä.

“Nyt ei pidä antaa periksi äärioikeiston vaatimukselle lopettaa ilmastotoimet.”

EU:n yhteistyö puolustusasioissa kaipaa myös petraamista. Heinäluoma korostaa, että Suomen pitää tavoitella tosissaan puolustuskomissaarin tehtävää, jos sellainen on tulossa, sillä puolustuskysymyksissä Suomella on vahva luotto EU:ssa.

– Ja nyt ei saa antaa periksi äärioikeiston vaatimukselle lopettaa ilmastotoimet. Ikävä kyllä ilmastonmuutos jatkuu ja sen pysäyttäminen vaatii lisätoimia, jos aiomme elää tällä planeetalla vielä lähitulevaisuudessa.

Suomalaisten suuri intressi on hänen mukaansa lisäksi se, että myös tämä kolkka pysyy asuttuna ja välttyy äärimmäisiltä sääilmiöiltä.

PALJON ON edessä asioita, joilla on vaikutusta tavallisten ihmisten, palkansaajien ja kuluttajien arkeen ja oikeuksiin. Tällä kaudella on saatu aikaiseksi muun muassa direktiivi minimipalkasta.

– Nyt jatkamme työtä etätyön ja tekoälyn pelisääntöihin liittyen, hän mainitsee.

Ensimmäinen tehtävä uudella parlamentilla on löytää komissiolle puheenjohtaja ja rakentaa komissiolle viiden vuoden työohjelma. Nämä neuvottelut alkavat jo tällä viikolla.

Heinäluoma lähtee jo tänä iltana Brysseliin ja tiistaina s&d-ryhmä alkaa pohtia tavoitteitaan näiden vaalien jälkeen.

SDP:n kahden hengen valtuuskunta Euroopan parlamentissa ehti jo järjestäytyä, ja Heinäluoma valittiin sen johtoon.

Valtuuskunnan puheenjohtaja edustaa valtuuskuntaa s&d-parlamenttiryhmän sisäisissä neuvotteluissa, joissa jaetaan esimerkiksi ryhmäjohdon, valiokuntien johdon sekä parlamentin johtopaikat.