Työministeri: Soterahoistakin voidaan leikata, ei pelkästään koulutuksesta

Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) keskiviikkona julkistama oma leikkauslista näyttää painottuneen varsin paljon opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokoomukselle koulutus ja tutkimus on äärimmäisen tärkeää, mutta Marttisen mukaan mitään ei voi sulkea pois tarkastelusta, kun puhutaan tämän mittaluokan säästötoimista.

- Yhtä lailla meidän täytyy tarkastella myös sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaa hyvin kriittisesti ja katsoa, mitä sieltä voisi löytyä, Marttinen sanoo STT:lle.

Purra halusi jättää oman ehdotuksensa ulkopuolelle ainakin sosiaaliturvaleikkaukset.

Marttinen sanoo olevan selvää, että sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät asiat ovat tälle hallitukselle prioriteetteja.

Marttisen mielestä Purran esittämä mittaluokka miljardin euron säästöistä on suurin piirtein oikea. Myös kokoomuksen lähtökohta on, että kaikki uudet toimet ovat menoleikkauksia. Veroja kiristämällä ei Suomi tästä suosta nouse, työministeri sanoo.

PURRAN IRTIOTTO ei Marttisen mielestä ollut paras alku hallituspuolueiden välisille neuvotteluille. Hänen mielestään valtiovarainministerin ehdotus ensi vuoden menosopeutuksista on tehty täysin perussuomalaisten näkökulmasta, eikä se voi olla mikään pohja koko hallituksen neuvotteluille. Lisää aiheesta Nasima Razmyar: Purran opetusleikkaukset rapauttavat sivistyspohjaa

Hän kuitenkin uskoo, että sopuun päästään, sillä hallituspuolueita yhdistää yhteinen tilannekuva taloudesta ja julkisen talouden tilanteesta.

- Mutta menettelytapojen pitää olla oikeita, ja nyt tässä prosessissa on aika paljon petrattavaa.

Aiemmista valtiovarainministereistä muun muassa Antti Rinne (sd.) yllätti vuonna 2014 hallituskumppanit esittämällä talousarvioehdotuksessaan eläketulovähennystä.

Rinne sanoi tuolloin STT:lle, että hänellä on valtiovarainministerinä oikeus tehdä omien näkemyksiensä mukainen budjettiesitys, kun pysytään valtiontaloudesta sovittujen peruslinjausten puitteissa.

Teksti: STT / Sanna Nikula