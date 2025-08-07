Ikonen: Purran esitys oli valtiovarainministerin esitys

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) luonnehtii valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiehdotusta perussuomalaisen valtiovarainministerin esitykseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ikosen mukaan esityksessä oli useita ongelmallisia kohtia. Hän kommentoi asiaa STT:lle lyhyesti esikuntansa välittämällä viestillä. Ikonen on sairauslomalla.

- Tarvitsemme tiukkaa kulukuria ja sopeutustoimia, mutta eilisessä (keskiviikko) esityksessä oli useita ongelmallisia kohtia. Itse myös uskon esimerkiksi sivistyksen ja kulttuurin voimaan ja kasvun edellytysten luontiin TKI-panostuksilla, Ikonen viestitti.

Hän sanoo, että budjetista käydään poliittinen neuvottelu ja koko hallitus tekee päätöksiä riihessä syyskuussa.

Ikonen on Purran lailla valtiovarainministeriön ministeri. Hänen vastuulleen kuuluvat muun muassa kunta-asiat, hyvinvointialueet ja valtio työnantajana.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ei avannut näkemyksiään Purran esityksestä torstaina STT:lle. Hän toisti tekstiviestillä keskiviikkona viestipalvelu X:ssä julkaisemansa viestin siitä, että Purran esittämä sopeutustoimien mittaluokka on oikea.