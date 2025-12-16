Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.12.2025 12:02 ・ Päivitetty: 16.12.2025 12:04

Eduskunta hyväksyi metsästyslain muutokset – näin SDP:n kannat jakaantuivat

Eduskunta hyväksyi metsästyslain muutoksen äänin 135-35. Äänestyksestä oli poissa 28 kansanedustajaa ja yksi äänesti tyhjää.

Metsästyslaista poistetaan säännös suden ympärivuotisesta rauhoituksesta ja samalla karhun ja ilveksen rauhoituksesta mahdollistetaan poikkeaminen alueelliseen kiintiöön perustuvalla metsästyksellä.

Suden rauhoitus- ja metsästysajasta säädetään valtioneuvoston asetuksella ja aluekohtaiset kiintiöt säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Karhun ja ilveksen kohdalla tarvitaan vastaavat asetukset.

Hallituksen tavoitteena on saada laki ja asetukset voimaan 1. tammikuuta, jolloin myös suden kiintiömetsästys voisi alkaa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) kertoi viime viikolla, ettei ministeriö ei ole antamassa mahdollista karhunmetsästyksen edellyttämää asetusta ennen ensi kevättä.

HALLITUSPUOLUEISTA kaikki äänestivät lakimuutoksen puolesta. Oppositiossa äänet jakautuivat 45 puolesta ja 35 vastaan, kannattajien joukossa oli odotetusti keskustan eduskuntaryhmä.

SDP:ssä metsätyslaki jakoi mielipiteitä. Lakimuutoksen puolesta äänesti 24 kansanedustajaa ja vastaan 14.

Puolesta äänestivät Marko Asell, Kim Berg, Eeva-Johanna Eloranta, Seppo Eskelinen, Pia Hiltunen, Riitta Kaarisalo, Mika Kari, Anette Karlsson, Johan Kvarnström, Suna Kymäläinen, Hanna Laine-Nousimaa, Aki Lindén, Antti Lindtman, Lauri Lyly, Niina Malm, Saku Nikkanen, Johanna Ojala-Niemelä, Piritta Rantanen, Joona Räsänen, Timo Suhonen, Tytti Tuppurainen, Paula Werning ja Tuula Väätäinen.

Vastaan äänestivät Tarja Filatov, Tuula Haatainen, Lotta Hamari, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Kimmo Kiljunen, Krista Kiuru, Jani Kokko, Helena Marttila, Ville Merinen, Pinja Perholehto, Nasima Razmyar, Ville Skinnari ja Pia Viitanen.

Johannes Koskinen äänesti tyhjää ja poissa äänestyksestä olivat Elisa Gebhard, Miapetra Kumpula-Natri, Anna-Kristiina Mikkonen ja Matias Mäkynen.

