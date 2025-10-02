Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.10.2025 11:14 ・ Päivitetty: 2.10.2025 13:18

Hallitus: Nyt alkaa Valtion asuntorahaston alasajo

iStock
Valtio on tukenut rahaston kautta muun muassa palvelu- ja opiskelija-asuntojen tuotantoa.

Hallitus on antanut esityksen Valtion asuntorahaston lakkauttamisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Esityksen mukaan rahasto sulautetaan osaksi valtion talousarviota ensi vuoden alussa.

Jatkossa valtion tukeman asuntotuotannon tuet tulisivat suoraan valtion budjetista. Hallituksen leikkauslinja on jo nyt vähentänyt tuettua, markkinaehtoista halvempaa asuntotuotantoa huomattavasti aiemmista vuosista.

Esitys sisältää myös ehdotuksen valtion tukeman asuntorakentamisen korkotukilainojen takausmaksuista.

Taustalla on Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan yhteiskunnan tukemaa asuntotuotantoa vähennetään hallitusti ja kohtuullisen hintaista asumista edistetään vapaarahoitteisella asuntorakentamisella.

Esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi.

RAHASTON lakkauttamista koskeva esitysluonnos sai lausuntokierroksella kriittistä palautetta. Lakkauttamista kannatettiin vain yksittäisissä lausunnoissa.

Muutosta pidettiin periaatteellisesti merkittävänä ja ennenaikaisena. Lausunnoissa pidettiin epäselvänä sitä, miten kohtuuhintaisen asuntotuotannon pitkäjänteinen rahoitus jatkossa varmistetaan. Huolta kannettiin myös siitä, että asuntotuotanto vähenee ja sitä kautta asumiskustannukset nousevat.

Hallituksen esitystä on jonkin verran muokattu lausuntopalautteen perusteella. Muutoksen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia nähdään kuitenkin myös esityksen perusteluissa.

Niissä todetaan, että tuetun asuntotuotannon pieni määrä tulisi näkymään keskimääräisen vuokratason nousuna. Lisäksi valtion tukema vuokra-asuntotuotanto kohdentuisi jatkossa entistä selvemmin kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

-  Viime vuosien sosiaaliturvan muutokset sekä avustusten ja korkotukivaltuuden leikkaaminen yhdessä valtion asuntorahaston lakkauttamisen kanssa voivat johtaa tilanteeseen, jossa aiempaa useammalla kotitaloudella olisi tarve edulliselle asunnolle, mutta edullisia asuntoja on aiempaa vähemmän tarjolla ja pienituloisten kotitalouksien tuloista aiempaa suurempi osa menee asumismenoihin, perusteluissa todetaan.

