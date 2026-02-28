Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

28.2.2026 10:42 ・ Päivitetty: 28.2.2026 10:42

Iran sanoo antavansa Israelille ja Yhdysvalloille ”opetuksen, jollaista he eivät ole koskaan kokeneet historiassaan”

Iran näytti ryhtyneen laajaan vastaiskuun Lähi-idässä sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iraniin.

Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on lähettänyt Israeliin suuren määrän ohjuksia ja drooneja, ja ainakin Jerusalemissa on kuultu räjähdyksiä, kertoi uutistoimisto AFP.

Lisäksi ainakin Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat sekä Kuwait ovat kertoneet torjuneensa Iranin ohjuksia.

Persianlahden maista ainakin Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Qatarissa ja Bahrainissa on kuultu räjähdyksiä maiden pääkaupungeissa, kertovat AFP:n toimittajat alueella.

Iranin armeijan tiedottaja sanoi Iranin antavan Israelille ja Yhdysvalloille ”opetuksen, jollaista he eivät ole koskaan kokeneet historiassaan.”

– Mikä tahansa tukikohta, joka auttaa Yhdysvaltoja ja Israelia, joutuu Iranin asevoimien kohteeksi, armeijan tiedottaja sanoi uutistoimisto Farsin mukaan, kertoo New York Times.

Myös Jordania sanoi pudottaneensa kaksi Iranin ballistista ohjusta, kertoo AFP. Lisäksi AFP:n sotilaslähteen mukaan myös Irakin yllä on nähty sotakoneita ja ohjuksia.

Yhdysvallat ja Israel ovat iskeneet yhdessä Iraniin

IRAN oli jo aiemmin varoittanut vastaavansa samalla mitalla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä, jos Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Persianlahdella on useita Yhdysvaltojen tärkeitä tukikohtia.

Toistaiseksi ei ollut tarkempaa vahvistettua tietoa siitä, mihin Iranin iskut olivat kohdistuneet.

Qatarin puolustusministeriö kertoo, että maa on torjunut useita sen alueelle kohdistuneita iskuja sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin.

Aiemmin viranomaislähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että Qatar pudotti Iranin ohjuksen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmällä. Qatarissa on Lähi-idän alueen suurin Yhdysvaltain sotilastukikohta.

Bahrainissa maan sisäministeriö on lähettänyt kansalaisten puhelimiin hälytysviestin sen jälkeen, kun maassa kerrottiin räjähdyksistä. Bahrainissa sijaitsee Yhdysvaltain tärkeä laivastotukikohta.

Iran alkoi myös lauantaina rajoittaa kansalaistensa tiedonsaantia estämällä pääsyn internetiin, kertoo uutistoimisto AFP.

