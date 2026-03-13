Politiikka
13.3.2026 14:53 ・ Päivitetty: 13.3.2026 14:53
Kaikkonen: Keskustalle kelpaa Orpon ydinase-esitys – ”Käytännössä sama kuin esittämäni malli”
Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoo kannanotossaan, että ydinenergialain tilanteeseen kannattaa etsiä yhteinen ratkaisu.
– Ydinenergialaista on käyty vilkasta ja kärkästä keskustelua sen jälkeen, kun hallitus kertoi aikeistaan muuttaa lakia. Kun asianmukaista parlamentaarista keskustelua ei käyty ajoissa, yhteistä linjaakaan ei ole syntynyt, kommentoi Kaikkonen tiedotteessaan.
Kaikkosen mukaan pattitilanteeseen on löydettävä ratkaisu tavalla tai toisella. Puheenjohtajan mukaan oppositiopuolue keskusta on liikkeellä ”ratkaisuhakuisesti”.
– Tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä yli puoluerajojen. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) ajatus Suomen ydinasepolitiikan linjaamisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivityksessä on käytännössä sama kuin aiemmin tällä viikolla esittämäni.
– Tämä menettelytapa sopii. Malli olisi samankaltainen kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lainsäädännölliset esteet poistetaan, mutta poliittisella yhteisellä sitoumuksella suljetaan pois ydinaseiden sijoittaminen Suomeen rauhan aikana.
Tiedotteessa sanotaan kuitenkin, että keskusta suhtautuu ”rakentavasti” myös muihin mahdollisiin etenemistapoihin.
– Tasavallan presidentin Alexander Stubbin esittämät periaatteet Suomen ydinasepolitiikan linjaksi ovat perusteltuja. Suomen turvallisuutta kannattaa rakentaa mahdollisimman laajassa kansallisessa yhteisymmärryksessä, Kaikkonen kertaa.
