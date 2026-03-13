Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

13.3.2026 14:53 ・ Päivitetty: 13.3.2026 14:53

Kaikkonen: Keskustalle kelpaa Orpon ydinase-esitys – ”Käytännössä sama kuin esittämäni malli”

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä perjantaina 13. maaliskuuta.

Keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoo kannanotossaan, että ydinenergialain tilanteeseen kannattaa etsiä yhteinen ratkaisu.

Demokraatti

– Ydinenergialaista on käyty vilkasta ja kärkästä keskustelua sen jälkeen, kun hallitus kertoi aikeistaan muuttaa lakia. Kun asianmukaista parlamentaarista keskustelua ei käyty ajoissa, yhteistä linjaakaan ei ole syntynyt, kommentoi Kaikkonen tiedotteessaan.

Kaikkosen mukaan pattitilanteeseen on löydettävä ratkaisu tavalla tai toisella. Puheenjohtajan mukaan oppositiopuolue keskusta on liikkeellä ”ratkaisuhakuisesti”.

– Tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä yli puoluerajojen. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) ajatus Suomen ydinasepolitiikan linjaamisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivityksessä on käytännössä sama kuin aiemmin tällä viikolla esittämäni.

– Tämä menettelytapa sopii. Malli olisi samankaltainen kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lainsäädännölliset esteet poistetaan, mutta poliittisella yhteisellä sitoumuksella suljetaan pois ydinaseiden sijoittaminen Suomeen rauhan aikana.

Tiedotteessa sanotaan kuitenkin, että keskusta suhtautuu ”rakentavasti” myös muihin mahdollisiin etenemistapoihin.

– Tasavallan presidentin Alexander Stubbin esittämät periaatteet Suomen ydinasepolitiikan linjaksi ovat perusteltuja. Suomen turvallisuutta kannattaa rakentaa mahdollisimman laajassa kansallisessa yhteisymmärryksessä, Kaikkonen kertaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU