Kansanedustajalta ehdotus STT:n pelastamiseksi – ”Suomen Tietotoimiston toiminta ei saa loppua”

Kansanedustaja, entinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) esittää STT:n rahoituksen varmistamista säätiöpohjaisella järjestelyllä. Sanoma-konserni ilmoitti maanantaina luopuvansa STT:n palveluista medioissaan. Demokraatti Demokraatti

– Suomen Tietotoimiston toiminta ei saa loppua aikana, jolloin massamanipulointi, syväväärennökset ja muu informaatiovaikuttaminen uhkaavat demokratiaa, Harakka sanoo tiedotteessaan.

Harakka ehdottaa, että STT:n taustayhteisöksi perustetaan voittoa tavoittelematon Sananvapauden säätiö, joka turvaa tosiasiapohjaisen, puolueettoman tiedonvälityksen kansalliskielillä. Säätiö kanavo yksityistä pääomaa yhteiskunnallisesti välttämättömään tarkoitukseen ja turvaa STT:n aidon riippumattomuuden. Suoraa valtiontukea voitaisiin kanavoida esimerkiksi nollaverotuksella.

– Kun monikansalliset alustajättiläiset nujertavat suomalaista tosiasiapohjaista mediaa, ei uutistoimiston kaltainen perustoiminto voi pärjätä liiketaloudellisesti. Kannattamaton STT ei ole voinut vuosiin täyttää tärkeää tehtäväänsä.

KONSTSAMFUNDETIN rooli ruotsinkielisen lehdistön kustantajana on Harakan mukaan ollut ratkaiseva. Jopa Helsingin Sanomille on kaavailtu säätiöomistusta, joka takaisi riippumattoman tiedonvälityksen kaikissa tilanteissa. Säätiömalli olisi Harakan mukaan STT:lle luontevin tie eteenpäin.

– Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa säätiöt omistavat niin suuria kuin pieniä sanomalehtiä yhdessä kaupallisten yhtiöiden kanssa nimenomaan taatakseen vakaan omistajuuden ja journalistisen linjakkuuden. Suomen yleishyödyllisille säätiöille STT tarjoaisi luontevan väylän vahvistaa kansanvaltaa sekä kansalaiskeskustelua.

– Suora tuki herättää huolen riippumattomuudesta. Valtiontalouden tiukka tilanne ei muutenkaan mahdollista riittävää panostusta.

Sen sijaan Harakka ehdottaa, että uutistoimistopalveluille säädetään nollaverokanta, joka viestii yhteiskunnan arvostusta STT:n tärkeälle työlle.