Työmarkkinat

6.3.2026 10:24 ・ Päivitetty: 6.3.2026 10:24

Liitto: JHL voi liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimukseen

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää esimerkiksi palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja kotipalveluissa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (Super) ilmoittaa antaneensa osana Sote ry:tä (Super, Tehy ja Erto) suostumuksen Julkisten ja hyvinvointialojen liitolle JHL:lle liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun.

Super sanoo tiedotteessaan, että ratkaisu on kokonaisuutena arvioiden hyvä lähihoitajille vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

– Suurimmalla osalla lähihoitajista palkankorotukset ylittävät yleisen linjan. Ratkaisu sisältää myös tasa-arvoa edistäviä kirjauksia ja antaa näkymän siitä, että julkisen ja yksityisen sektorin välistä palkkaeroa kurotaan jatkossakin umpeen, tiedotteessa kommentoidaan.

YKSITYISELLÄ sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 72 000 työntekijää, ja Super on toimialan suurin työntekijäjärjestö. Se, kuten muutkin järjestöt JHL:ää lukuun ottamatta, hyväksyivät sopimusratkaisun jo helmikuun lopulla.

Työehtosopimuksesta (SOSTES) neuvottelevat ammattiliitot SuPer, Erto ja Tehy eli Sote ry sekä JHL, Talentia ja neuvottelujärjestö Salli ry. Työnantajien puolella neuvottelee Hyvinvointiala Hali ry.

SOSTESia noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä, kuten esimerkiksi yksityisissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, vanhainkodeissa, ensi- ja turvakodeissa, kotipalveluissa ja erilaisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

