Matias Marttinen, ajatteko kaksilla rattailla?

Tukku hallituspuolueiden edustajia on lipeämässä hallituksen sairaalaverkkoesityksen tukemisesta. Nimiä on ilmaantunut tasaisesti lisää niin kokoomuksesta kuin perussuomalaisista. Johannes Ijäs Demokraatti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen ei halunnut tänään kommentoida medialle, kuinka monta kokoomuslaista nikottelee esityksen kanssa.

– Minä en mene ryhmän sisäisiin asioihin.

– Kyse on yksittäisistä edustajista.

Marttinen kertoo, että kokoomuksen ryhmäkokouksessa käytiin läpi, että vapaita käsiä ei sallita kenellekään, vaan lähdetään siitä, että kaikki hallituspuolueen kansanedustajat tukevat esitystä.

Mahdollisia sanktioita kansanedustajille Marttinen ei kommentoi.

Marttinen tietää, että paine kansanedustajilla kasvaa, kun äänestyspäivä lähestyy.

– Kuitenkin hallituksen tilanne kokonaisuutena on hyvä ja meillä on ryhmäpuheenjohtajien kesken jatkuva yhteys. Käymme läpi päivittäin ja viikoittain tilannetta. Sanotaan, että tilanne on hallinnassa.

Mennäänkö tässä kaksilla rattailla, kun hallituspuolueilla on kuitenkin sopiva enemmistö, että joillekin voitaisiin käytännössä antaa (vapaat kädet äänestää)?

– Ei mennä, vaan meillä on vain yhdet pelisäännöt ja ne koskevat kaikkia kansanedustajia.