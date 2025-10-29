Neste lopetti polttoainetoimitukset Teboilille – ”Noudatamme pakotelainsäädäntöä pilkulleen”

Nesteen toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo STT:lle, että yhtiö noudattaa sekä Yhdysvaltojen että Britannian määräämiä pakotteita ”pilkulleen”. Merkittävää talousvaikutusta pakotteilla ei hänen mukaansa yhtiöön ole. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Malinen vastasi keskiviikkona kysymykseen toimitusten keskeyttämisestä sanomalla, ettei kommentoi yksittäisten asiakkaiden asioita.

- Totean vain sen, että Neste noudattaa kansainvälisiä sanktiolakeja erittäin tarkkaan, hän sanoo STT:lle.

STT uutisoi jo viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille. Tämän jälkeen julkisuuteen on tihkunut tietoa Teboilin vaikeuksista. Esimerkiksi tiistaina Helsingin Sanomat kertoi, että pankit palauttavat Teboilille suunnattuja maksuja Yhdysvaltojen Lukoilille asettamien pakotteiden vuoksi.

Lukoil omistaa Suomessa toimivan Teboilin, ja Yhdysvallat on kertonut asettavansa pakotteita Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille. Aiemmin myös Britannia kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yrityksiin.

NESTE avasi keskiviikkoaamuna julkistamassaan osavuosikatsauksessa myös pakotteiden vaikutuksia. Pakotteet, jotka kohdistuvat Venäjän öljy-yhtiöihin, vaikuttavat Nesteen Suomen-toimintoihin. Niillä ei kuitenkaan odoteta olevan olennaista taloudellista vaikutusta.

Malinen korostaa, että polttoaineen saatavuudesta ei tarvitse olla huolissaan. Pelkästään Nesteellä on yli 700 aseman verkosto, joka toimii jokaisessa Manner-Suomen kunnassa. Lisäksi Nesteellä on laaja kuljetuskapasiteetti.

Hän ei ota suoraan kantaa siihen, olisiko Neste mahdollisesti kiinnostunut Teboilin liiketoiminnoista.

- Meillä on Suomessa erittäin merkittävä oma jakeluverkosto, johon investoimme todella paljon. Oman verkoston kehittäminen on tällä hetkellä meidän toimintamme ykkösprioriteetti, hän sanoo.

NESTEEN tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä. Toimitusjohtaja on tulokseen tyytyväinen.

- Tuloksemme parani suorituksen parantamisohjelmamme onnistuneen toteuttamisen sekä jalostamoidemme luotettavan ja turvallisen toiminnan ansiosta. Markkinaympäristö vahvistui Euroopassa, ja tuotteidemme kysyntä kasvoi, hän sanoo osavuosikatsauksessa.

Parantamisohjelma jatkuu useamman vuoden ajan. Malisen mukaan henkilökuluista ei ole kuitenkaan tarvetta enää leikata.

Vertailukelpoinen käyttökate nousi 531 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 293 miljoonasta eurosta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli noin 4,5 miljardia euroa, johon matalammilla markkinahinnoilla oli vaikutusta. Viime vuoden vastaavana ajankohtana liikevaihto oli reilut 5,6 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Sekä uusiutuvien että perinteisten polttoaineiden myyntimäärät kasvoivat.

- Uusiutuvassa lentopolttoaineessa (SAF) saavutimme ennätysmyynnin. Se oli oikein positiivinen asia, Malinen kommentoi.

MAAILMANKAUPAN ja geopolitiikan epävarmuus ja niiden vaikutus maailmantalouden näkymiin aiheuttavat epävakautta markkinoilla.

- Sekä uusiutuvien polttoaineiden että öljytuotteiden markkinat ovat herkkiä öljyn hintakehitykselle. Uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla odotetaan olevan edelleen ylitarjontaa vuonna 2025, yhtiön osavuosikatsauksessa todetaan.

Malisen mukaan uusiutuvasta lentopolttoaineesta on ylitarjontaa ehkä jopa tämän vuosikymmenen loppuun.

- Siihen vaikuttaa se, miten sääntely kehittyy ja se, mikä on Kiinan oman tuotannon kasvu ja miten paljon Kiinan tuotantoa mahdollisesti lähtee kansainvälisille markkinoille vientiin.

Nesteen osakekurssi oli keskiviikkona iltapäivällä noin 6,5 prosentin nousussa.

Saila Kiuttu/STT