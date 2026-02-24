Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

24.2.2026 18:08 ・ Päivitetty: 24.2.2026 18:08

Norjalainen valitustuomioistuin: Wolt-lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä

Jani Laukkanen
Wolt-kuskeja Helsingin Hakaniemessä.

Norjassa ensimmäisen asteen valitustuomioistuin päätti tiistaina, että ruokalähettipalvelu Woltin lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oslon käräjäoikeus päätti vuonna 2024, että ruokalähetit eivät ole itsenäisiä ammatinharjoittajia. Wolt valitti päätöksestä.

Woltin mukaan valitustuomioistuimen päätös on merkittävä linjaus alustatyön oikeudellisesta asemasta Norjassa.

- Tuomioistuimen päätöksessä todetaan, että läheteillä on vapaus päättää itse, milloin he tekevät työtä. Tämä on keskeinen peruste sille, että heitä pidetään itsenäisinä yrittäjinä, Wolt sanoi tiedotteessa.

Fri Fagbevegelse -uutissivuston mukaan lähettien asianajajat suosittelevat ammattiliittoa valittamaan päätöksestä korkeimpaan oikeuteen.

Suomessa Wolt on uhmannut korkeimman hallinto-oikeuden viime vuonna antamaa ennakkopäätöstä, jonka mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä eivätkä itsenäisiä yrittäjiä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

