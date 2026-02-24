Talous
Norjalainen valitustuomioistuin: Wolt-lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä
Norjassa ensimmäisen asteen valitustuomioistuin päätti tiistaina, että ruokalähettipalvelu Woltin lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä.
Oslon käräjäoikeus päätti vuonna 2024, että ruokalähetit eivät ole itsenäisiä ammatinharjoittajia. Wolt valitti päätöksestä.
Woltin mukaan valitustuomioistuimen päätös on merkittävä linjaus alustatyön oikeudellisesta asemasta Norjassa.
- Tuomioistuimen päätöksessä todetaan, että läheteillä on vapaus päättää itse, milloin he tekevät työtä. Tämä on keskeinen peruste sille, että heitä pidetään itsenäisinä yrittäjinä, Wolt sanoi tiedotteessa.
Fri Fagbevegelse -uutissivuston mukaan lähettien asianajajat suosittelevat ammattiliittoa valittamaan päätöksestä korkeimpaan oikeuteen.
Suomessa Wolt on uhmannut korkeimman hallinto-oikeuden viime vuonna antamaa ennakkopäätöstä, jonka mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä eivätkä itsenäisiä yrittäjiä.
