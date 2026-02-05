PAM selvitti: Wolt-kuskin tuntipalkkio voi jäädä jopa alle neljän euron – ”Lähettien riistoa”

Liki 60-tuntista työviikkoa tekevien ruokalähettien todellinen tuntipalkka voi jäädä jopa alle neljään euroon, selviää PAMin selvityksestä, jossa kolme Wolt-kuskia piti viikon ajan kirjaa työtunneistaan, ansioistaan ja kuluistaan. Demokraatti Demokraatti

Palvelualojen ammattiliitto PAMin selvityksessä päiväkirjaa pitäneiden lähettien kirjauksista selviää, että helsinkiläisen lähetin todellinen tuntipalkkio ennen veroja oli tarkastelujaksolla 3,93 euroa, turkulaisella lähetillä 4,55 euroa ja kuopiolaisella 6,65 euroa. Kaikki lähetit tekivät töitä seitsemänä päivänä viikossa ja toimittivat tilauksia omilla autoillaan.

– Muutaman euron todelliset tuntipalkkiot ovat lähettien riistoa ja tämän ei pitäisi olla mahdollista Suomessa vuonna 2026, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Wolt ei ole kertonut julkisuuteen lähettien tuntipalkkioita, mutta yhtiö kertoo keskimääräisen tuntipalkkion olevan 20-21 euroa. Summaan on kuitenkin laskettu vain niin sanottu aktiivinen aika, eikä lainkaan kuljetusten väliin jäävää odotteluaikaa.

ESIMERKIKSI Ruotsissa pikalähettien ansiot nousevat Suomea suuremmiksi. Yleisradio kertoi palkkioeroista jutussaan keskiviikkona. Woltin mielestä työntekijöiden tienestit eivät ole eri maissa vertailukelpoisia.

PAM muistuttaa, että Suomessa kuljetusten välillä lähetti on kirjautuneena sovellukseen ja jatkuvassa valmiudessa ottamaan tilauksia vastaan. PAMin laskelmissa myös tämä aika on laskettu työajaksi. Jos lähetti on pitänyt taukoa kesken päivän, sitä ei ole laskettu työajaksi.

Tässä ei ole mitään vapauden tunnetta.

Wolt mainitsee usein lähettityön ja yhtiön käyttämän yrittäjämallin hyvänä puolena vapauden. PAMin artikkelissa lähetit näkevät asian toisin.

– He sanovat, että minulla on vapaus, mutta antavat samalla ehdot, joissa en ole vapaa. He sanovat, että olen vapaa tulemaan töihin. Olen ollut kirjautuneena vastaanottamaan tilauksia 90 minuuttia ja ansainnut 4 euroa. Tämä ei ole vapautta. Se, että täytyy tehdä rajattomasti töitä saadakseen sata euroa, ei ole vapautta. Tässä ei ole mitään vapauden tunnetta, hän sanoo.

PAM kertoo tiedotteessa, että korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi ennakkopäätöksessään toukokuussa 2025 lähettien olevan työntekijöitä. Wolt ja Foodora eivät ole noudattaneet päätöstä.

– Aivan ensimmäiseksi alustayhtiöiden tulisi noudattaa KHO:n ennakkopäätöstä. Työsuhde parantaisi lähettien turvaa takaamalla esimerkiksi sairauslomat ja irtisanomissuojan. Lisäksi alustatalousdirektiivin tuomat parannukset lähettien asemaan eivät saa vesittyä kansallisessa täytäntöönpanossa, Rönni-Sällinen toteaa.

Lokakuussa Wolt kertoi tarjoavansa sadalle lähetille työsuhteista työtä. Tuolloin Rönni-Sällinen arvioi Demokraatille, että tämä ”haiskahtaa valkopesulta ja kaksilla rattailla ajelulta”.

– Ei työsuhde ole mikään valintakysymys. Jos KHO:n mukaan työsuhteisia ovat kaikki, jotka sitä työtä tekevät, niin silloin heidät pitäisi kaikki katsoa työsuhteiseksi eikä niin, että he alkavat nyt rekrytoida jotakin tämmöistä sadan hengen erikoisporukkaa, Rönni-Sällinen sanoi.

Woltin omistajista on tullut miljonäärejä, mutta kenen kustannuksella?

LÄHETTIEN viikkotyöaika vaihteli selvityksessä 44 tunnista lähes 66 tuntiin. Työtä tehtiin paljon myöhäisinä ilta-aikoina. PAM muistuttaa, ettei läheteille makseta työaikalisiä, sunnuntaityökorvausta tai ylityökorvauksia.

Kilometrejä läheteille kertyi viikon aikana paljon – pääkaupunkiseudulla toimivalle lähetille lähes tuhat kilometriä viikossa.

– Tulokset konkretisoivat karulla tavalla sen minkä jo tiesimme – ruokalähetit tekevät todella pitkää päivää erittäin pientä korvausta vastaan. Lähetti kantaa samalla kaikki riskit esimerkiksi auton rikkoutumisesta ja sairastumisesta. Wolt ei kanna tuloksentekijöistänsä mitään vastuuta, Rönni-Sällinen kritisoi tiedotteessa.

– Woltin omistajista on tullut miljonäärejä, mutta kenen kustannuksella? Koko liiketoimintamalli näyttää perustuvan siihen, että läheteiltä evätään suomalaisen työelämän perusoikeudet ja maksetaan riistokorvausta.

PAM nostaa esiin Ylen taannoisen uutisen Woltin työtilien kauppaamisesta. Lähetit kertovat maksavansa vuokraa Woltin työtilistä entisille Wolt-kuskeille. Aiheesta kertoi vuonna 2023 myös Helsingin Sanomat.

PAMin artikkeliin haastatellut lähetit eivät toimi sijaisina. Jos nyt selvitetyistä aidoista palkkioista maksettaisiin välikädelle esimerkiksi 30 prosenttia, jäisi sijaislähetille tuntipalkkioksi jopa vain 2,75 euroa, PAM laskee tiedotteessa. Wolt perustelee mahdollisuutta sijaisen käyttämiselle yrittäjänvapaudella.

– Wolt mahdollistaa tämän hyväksikäytön. Todellisuudessa se vaikuttaa pelkäävän, että sijaisten käytön kieltämisestä syntyisi vielä yksi peruste sille, että lähetit ovat todellisuudessa työntekijöitä, Rönni-Sällinen arvioi.

Sijaisten käytön suhteen Wolt on mennyt vuosien varrella huonompaan suuntaan. Vuonna 2023 Woltille piti ilmoittaa sijaisen käytöstä. PAMin artikkeliin haastatellut lähetit vahvistavat, että sijaisten käytöstä ei nykyisin tarvitse ilmoittaa Woltille mitään.

– Julkisuudessa yhtiö kertoo olevansa huolissaan tilien vuokraamisesta, mutta teot kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Työntekijäasema estäisi tilien vuokraamisen. Uskon, että suomalaiset ovat vastuullisina kuluttajina valmiita maksamaan kotiinkuljetuksesta hieman enemmän, kun voidaan varmistua niiden tapahtuvan reiluilla ehdoilla.