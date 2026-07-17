Nyt se varmistui: hänestä tulee Britannian uusi pääministeri

Britannian työväenpuolueen puheenjohtajaksi on virallisesti valittu Andy Burnham. Suur-Manchesterin pormestarina toimineen Burnhamin on määrä nousta pääministeriksi Keir Starmerin tilalle maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Starmer ilmoitti kesäkuun loppupuolella eroavansa.

Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan.

Burnhamista on tulossa Britannian seitsemäs pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana.

JOS Britannian väistyvän pääministerin Keir Starmerin valtakausi tuli tunnetuksi hieman teknokraattisen, oikeistopainotteisen sosiaalidemokratian aikakautena, vie Andy Burnhamin aika työväenpuoluetta hieman vasemmalle.

Näin ennakoi Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen.

Miettisen mukaan kehityksen painopistettä halutaan siirtää Lontoosta muille alueille muun muassa vahvistamalla niiden elinvoimaa ja lisäämällä asuntotuotantoa.

Burnham sanoi perjantaisessa puheessaan antavansa äänen koko maalle, kuten hän on tehnyt kotiseudullaan Pohjois-Englannissa.

- Olen johtaja pohjoiselle, etelälle, idälle, lännelle, Skotlannille, Walesille ja Pohjois-Irlannille, Burnham totesi.

Parlamentti on kesätauolla, joten Burnham aikoo aloittaa pääministerikautensa niin kutsutulla Britannian kuuntelukierroksella.

BURNHAMILLA riittää tulevassa tehtävässään haasteita Britannian repivässä parlamentaarisessa kulttuurissa ja oman puolueen sisäisten jännitteiden hallinnassa.

Miettinen kuvailee Britannian talouden olevan murrosvaiheessa, jossa julkiset palvelut ovat kriisiytyneet ja Lontoon ulkopuoliset investoinnit ovat harvassa.

- Burnham on profiloitunut suurten asioiden korjaajana ja väläytellyt radikaaleja toimia, joilla terveydenhuolto, asuminen ja teolliset investoinnit laitetaan kuntoon, mutta taloustilanne on hyvin haastava. Jos näitä toimia lähdetään vahvasti edistämään, se voi johtaa veronkorotuksiin.

Britannian Reform UK -puolueen nousu haastanee Miettisen mukaan todennäköisesti työväenpuolueen asemaa pidemmällä aikavälillä.

Suur-Manchesterin pormestarina keväästä 2017 toiminut Burnham valittiin parlamenttiin täytevaaleilla kesäkuussa. Työväenpuolueen sääntöjen mukaan vain parlamentin jäsen voi haastaa puolueen puheenjohtajan.

Ennen pormestaripestiään Burnham istui Britannian parlamentissa 16 vuotta ja toimi muun muassa terveys- ja kulttuuriministerinä.

56-vuotiaasta Burnhamista on tulossa Britannian seitsemäs pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Burnhamin mahdollisuudet eivät Miettisen arvion mukaan ole kuitenkaan sen huonommat kuin muillakaan.

BURNHAM on sanonut, ettei aio ajaa Britannian palaamista Euroopan unioniin, vaikka hän onkin sanonut haluavansa nähdä Britannian olevan osa EU:ta hänen elinaikanaan.

Muuten hänen ulkopoliittinen linjansa on toistaiseksi melko tuntematon.

- Hänellä on paljon vähemmän ulkopoliittista kokemusta kuin Starmerilla. Burnham on kyllä luvannut tukea Ukrainaa ja Natoa sekä vahvistaa Britannian ulkopoliittista roolia, mutta samaan aikaa puolustusmenot kilpailevat näiden muiden prioriteettien kanssa. Huomio ehkä kiinnittyy kysymykseen, miten kaikkien näiden vaatimusten kanssa voidaan tasapainoilla, Miettinen pohtii.

Tutkija uskoo, että Burnham jatkaa Starmerin linjalla esimerkiksi Ukrainan tukijamaiden eli halukkaiden koalition osalta.

BRITANNIAN suhde Yhdysvaltoihin voi Miettisen arvion mukaan kuitenkin olla jännitteisempi Burnhamin valtakaudella kuin Starmerin aikana. Burnham on sanonut, ettei hän pelkää olla eri mieltä presidentti Donald Trumpin kanssa.

- Burnham on myös puhunut siitä, miten Britannia on matkalla kohti tällaista Yhdysvaltojen polarisoitunutta politiikkaa, jossa kansakunta ei enää kykene toimimaan yhdessä tai sopimaan asioista. Siinä mielessä suhde saattaa olla vähän jännitteisempi. Voi olla, että Burnhamkin joutuu odottamaan hieman kauemmin kutsua Valkoiseen taloon.

Miettinen kuitenkin uskoo, että Burnham keskittyy vahvasti Britannian sisäisiin asioihin.

- Trump-suhde ja näiden asioiden vatvominen ei välttämättä hänen prioriteettilistallaan ole edes kauhean korkealla.

STT/Minja Viitanen

Juttu täydennetty kauttaaltaan klo 15.37.