Oppositio paheksuu Halla-ahon puhetta – ”Olisi sopinut paremmin perussuomalaisten vaalitilaisuuteen”

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien johtajat arvostelevat puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) valtiopäivien avajaisissa keskiviikkona pitämää puhetta.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi, että presidentti Alexander Stubbin aiemmin tilaisuudessa pitämä puhe oli instituution mittainen ja puhutteli kansakuntaa vaikealla hetkellä.

- Sen sijaan puhemies Halla-aho oli päättänyt valita puoluepoliittisen linjan. Ja suren sitä, Tuppurainen sanoi STT:lle.

- Hän kehysti työttömyyden maahanmuuttopoliittisen ongelman yhteyteen, hän mainitsi Suomen hiilidioksidipäästöistä tavalla, joka vähättelee meidän ilmastotyötämme. Nämä ovat tyypillistä perussuomalaisten politiikkaa. Ja tämäntyyppisiä puheenvuoroja emme odottaisi puhemieheltä näin arvokkaassa tilanteessa.

KRITIIKKIIN yhtyi myös vihreiden ryhmänjohtaja Oras Tynkkynen. Hän sanoi, että Halla-aho piti valtiopäivien avajaisissa vaalipuheen.

- Hänen puheenvuoronsa vaikutti siltä, että se oli enemmän tarkoitettu perussuomalaisen puolueen puoluekokoukseen kuin eduskunnan puhemiehen puheenvuoroksi valtiopäivien avajaistilaisuudessa, Tynkkynen sanoi.

Myös Tynkkynen näki selvän eron presidentin ja puhemiehen puheissa. Hän sanoi, että presidentti piti arvokkaan, valtiomiesmäisen puheenvuoron omasta roolistaan tasavallan presidenttinä.

- Myös puhemiehellä olisi ollut täysi mahdollisuus toimia samalla tavalla, esiintyä arvokkaasti kansakuntaa yhdistävänä tekijänä ja nimenomaan siinä eduskunnan puhemiehen roolissa, Tynkkynen sanoi.

- Hän pääsee vielä varmasti elämässään monta kertaa ottamaan asioihin kantaa perussuomalaisten kansanedustajana. Mutta nyt hän toimii eduskunnan puhemiehenä ja hänen kuuluisi silloin toimia sen roolin mukaisesti.

KESKUSTAN ryhmänjohtajan Antti Kurvisen mielestä puheessa oli myös paljon hyvää.

– Mutta kyllähän se puoluepolitiikan puolelle karkasi vähän liikaa. Toivoisi, että puhemies pysyisi enemmän sellaisissa yhdistävissä teemoissa eikä erottavissa, Kurvinen sanoi.

- Itse odottaisin, ja luulen, että moni muukin odottaisi, että puhemies asettuisi päivänpolitiikan yläpuolelle hieman enemmän.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Timo Furuholm totesi, ettei nähnyt puhetta millään tavalla yhdistävänä tai demokratian kannalta yhteen kokoavana.

- Eihän se neutraali puhe ollut. Se oli perussuomalaisen puhemiehen puhe, Furuholm sanoi.

- Ehkä oleellisempaa olisi puhua tulevista valtiopäivistä mahdollisimman neutraaliin sävyyn ja todeta vaikka niitä vaikeita kysymyksiä, mitä meillä on tässä yhdessä päätettävänä.

Teksti: STT/Terhi Riolo Uusivaara