18.8.2025 07:57 ・ Päivitetty: 18.8.2025 07:57
Pääkaupunkiseudulle kaksi uutta Demariopiskelijoiden osastoa
Pääkaupunkiseudulle on perustettu kaksi uutta Demariopiskelijoiden osastoa, HYY:n Demariopiskelijat ja Uudenmaan Demariopiskelijat.
Demariopiskelijoiden valtakunnallisen liiton tiedotteen mukaan aluetoiminnassa tapahtuu muutoksia, kun entinen Demariopiskelijoiden jäsenosasto ja SDP:n puolueosasto Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys (OSY) muuttaa toimintaansa SDP Internationalin toiminnaksi.
Aiemmin keväällä Demariopiskelijoiden aluetoiminta laajeni Itä-Suomessa, jonne perustettiin Demariopiskelijoille uusi jäsenyhdistys Savo-Karjalan Demariopiskelijat.
Nyt kaksi uutta yhdistystä on perustettu järjestämään sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa pääkaupunkiseudulla. Tiedotteen mukaan ne hakevat Demariopiskelijoiden jäsenyhdistysten statusta ja aloittavat toimintansa tänä syksynä keskittyen muun muassa tukemaan Demariopiskelijoiden liittoa järjestämään edustajistovaalit pääkaupunkiseudun korkeakouluissa.
HYY:N Demariopiskelijoiden tarkoitus on järjestää sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa ensisijaisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa.
Uudenmaan Demariopiskelijoiden tarkoitus on taas järjestää sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa koko pääkaupunkiseudun, Uudenmaan sekä Helsingin muissa korkeakouluissa: Diakonian, Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja Arcadan ammattikorkeakouluissa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa sekä Aalto yliopiston ja Taideyliopiston opiskelijoiden keskuudessa.
– HYY:n Demariopiskelijat vastaa siihen tarpeeseen, joka sosialidemokraattiseen opiskelijatoimintaan jää OSY:n toiminnan muuttumisen myötä. HYY:ssä on pitkäaikainen perinne Demariopiskelijoiden toiminnalle, jota uuden yhdistyksen on nyt tarkoitus jatkaa, sanoo HYY:n Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi valittu Miku Kuuskorpi tiedotteessa.
Kuuskorven mukaan OSY:n toiminta oli aikaisemminkin keskittynyt pitkälti Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan, ja siksi on nyt luontevaa lähteä jatkamaan sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa HYY:n Demariopiskelijoiden alla.
– Emme aio myöskään yhdistyksessä unohtaa Opiskelijoiden sosialidemokraattisen yhdistyksen yli 100-vuotista historiaa, vaan oppia sen onnistumisista ja toisaalta haasteista. Kiitämme lämpimästi OSY:n entisiä toimijoita hyvästä yhteistyöstä toiminnan murroksen aikana.
TIEDOTTEEN mukaan myös Uudenmaan Demariopiskelijoiden toiminnalle on jo pitkään ollut tilausta.
– Uudenmaan Demariopiskelijat on vastaus siihen, että sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa olisi jatkossa myös laajemmin Uudellamaalla ja Helsingissä, toteaa Uudenmaan Demariopiskelijoiden puheenjohtajaksi valittu Siru Hopealinna tiedotteessa.
Hopealinna painottaa, että yhdistys tulee keskittymään ennen kaikkea Demariopiskelijoiden toiminnan vahvistumiseen pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluissa.
– Haluamme olla tukemassa sitä, että järjestäytyneempää sosialidemokraattista opiskelijatoimintaa olisi myös Aalto-yliopistossa ja Taideyliopistossa, Hopealinna sanoo.
Demariopiskelijoiden uusien yhdistysten on tarkoitus syksyn aikana käynnistää toimintansa osallistumalla pääkaupunkiseudun korkeakoulujen opiskelijatapahtumiin, järjestämällä uusien iltoja jäsenilleen sekä järjestämällä Demariopiskelijoiden edustajistovaalilistat alueen korkeakouluihin.
