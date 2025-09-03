PAM: Budjettiriihen päätöksillä ei pienipalkkaisten ostovoima kasva

Palvelualojen ammattiliitto PAMin mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen budjettiriihen päätökset eivät paranna ainakaan pienituloisten luottamusta omaan talouteensa. Leikkaukset ovat ajaneet liiton työtätekeviä jäseniä toimeentulotuen hakijoiksi. Demokraatti Demokraatti

PAM on pettynyt siihen, että hallitus jatkaa suurituloisia suosivaa verokevennyslinjaa. Liiton kannanotossa muistutetaan, että pienipalkkaisten ostovoimaa vahvistavien toimien sijaan hallitus päätti pitää kiinni jo keväällä päätetyistä suurituloisille suunnatuista veronkevennyksistä.

– Nämä miljardiluokan veronkevennykset luovat painetta lisäsäästöille, jotka hallitus nyt toteutti. Hallitus tarjoaa tavalliselle suomalaiselle duunarille vain raippaa samalla, kun jo valmiiksi hyvin toimeentulevan ostovoimaa parannetaan entisestään, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ärähtää.

Hänestä hallitus osoittaa päätöksillä arvopohjansa. PAM katsoo, että maan hallituksen olisi tässä budjettiriihessä pitänyt tehdä pienipalkkaisten ostovoimaa parantavia toimia ja sitä kautta samalla vahvistaa kotimaista kysyntää ja kulutusta.

Sen sijaan maan hallitus päätti pitää kynsin hampain kiinni muun muassa ammattiyhdistysten jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistosta.

– Hallitus puhuu teoin, ihan niin kuin on luvannut. On todella röyhkeää, että se jatkaa työelämän heikompien kurjistamista ja pitää kiinni aikaisemmista päätöksistään, vaikka ne ovat osoittautuneet toimimattomiksi. Hallituksella oli kaikki avaimet käsissä, mutta se päätti olla kääntämättä lukkoja, Rönni-Sällinen harmittelee.

Ennakkotiedot syyskuussa julkaistavasta Orpo-Purran hallituksen leikkausten vaikutuksia selvittävästä Laboren raportista osoittavat, kuinka hallituksen veromuutokset yhdistettynä tehtyihin leikkauksiin näyttäytyvät ”tulonsiirtona köyhiltä rikkaille”.

– Esimerkiksi hallituksen aikaisemmin päättämä työttömyysturvan suojaosan poistaminen näyttää lisänneen kokonaan työttömien osuutta ja ajaneen yhä useamman palkansaajan taloudelliseen ahdinkoon, PAMin kannanotossa muistutetaan.

Työttömyysturvan suojaosan palauttaminen olisikin ollut PAMin mielestä oikea ja tehokas toimi, jolla pienituloisten ostovoima olisi saatu parannettua. Se olisi vaikuttanut piristävästi myös työllisyyteen, koska pienituloisten lisätulot siirtyvät suoraan kotimaiseen kysyntään.