PAM hakee tuomioistuimesta osa-aikaisille työntekijöille korvausta työsopimuksen ylittäviltä tunneilta

Palvelualojen ammattiliitto PAM aikoo hakea tuomioistuimesta osa-aikatyötä tekeville jäsenilleen korvausta työsopimuksen ylittäviltä tunneilta. Demokraatti Demokraatti

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kertoi asiasta puheessaan ammattiliiton valtuuston kokouksessa. Hän muistutti, että vastentahtoinen osa-aikatyö ja yrittämisen riskin siirtäminen työntekijöille on yleistä etenkin kaupan alalla ja ravintola-alalla.

– Me tulemme tuomioistuimen kautta hakemaan PAMin osa-aikaisille jäsenille korvausta työsopimuksen ylittäviltä tunneilta. Haemme tähän useampia jäseniä mukaan. Vastuulliset työnantajat ryhtyvät pikimmiten päivittämään osa-aikaisten työntekijöiden työsopimustunteja vastaamaan todellisia työtunteja. Muuten voi edessä olla aika kova lasku, hän sanoi.

PAMin aikeiden taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen päätös kahden saksalaisen työntekijän asiassa, että osa-aikatyöntekijöille pitää maksaa lisätyöstä korvausta samalla tavalla kuin kokoaikatyöntekijöille ylityöstä. Asiassa annettu päätös perustui osa-aikadirektiivin ja samapalkkaisuusdirektiivin tulkintaan, jonka perusteella lisätyökäytäntö katsottiin syrjiväksi.

Lisätyöstä maksetaan nykyisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan vain normaali tuntipalkka. Rönni-Sällinen huomautti puheessaan, että tämä on Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan Suomea sitovien direktiivien vastaista.

– Nostimme asian esille työehtosopimusneuvotteluissa, koska halusimme ratkaista ongelman sopimalla. Työnantajaliitot eivät suostuneet edes keskustelemaan asiasta, saati ratkaisemaan sitä, kertoi Rönni-Sällinen.

– Ruotsissa korvaus saatiin sovittua kaikkiin työehtosopimuksiin, vaikkei se kaikilla aloilla ollut helppoa. Tanskassa asia on erityisessä välimiesmenettelyssä ja Norjassa on asetettu kolmikantatyöryhmä asiaa selvittämään. Suomi on siis ainoa Pohjoismaa, jossa ei tapahdu mitään.

Siksi PAM ei näe Rönni-Sällisen mukaan muuta vaihtoehtoa, kuin hakea ratkaisua tuomioistuimen kautta.