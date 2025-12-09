Politiikka
9.12.2025 14:56 ・ Päivitetty: 9.12.2025 14:56
Perustuslakivaliokunta: Potkulain voi säätää normijärjestyksessä – Oppositiosta kaksi erillistä vastalausetta
Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei vaadi muutoksia hallituksen niin sanottuun potkulakiin eli esitykseen, jolla helpotettaisiin irtisanomisia. Valiokunnan mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
Hallituksen esityksen mukaan työsopimuksen irtisanomiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Nykyisessä laissa irtisanomisen syyn täytyy olla asiallinen ja painava.
Perustuslakivaliokunnan lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. SDP:n ja vihreiden edustajat jättivät omansa ja vasemmistoliiton edustaja omansa.
SDP:n ja vihreiden edustajien mielestä lakiesityksen sanamuoto irtisanomiselta edellytettävästä asiallisesta syystä on huomattavan epätäsmällinen. Myös vasemmistoliiton eriävässä mielipiteessä vaadittiin täsmällisempää hyväksyttävän irtisanomisperusteen määrittelyä, jotta laki voitaisiin säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
