Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.12.2025 14:56 ・ Päivitetty: 9.12.2025 14:56

Perustuslakivaliokunta: Potkulain voi säätää normijärjestyksessä – Oppositiosta kaksi erillistä vastalausetta

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Perustuslakivaliokunnan lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä: SDP:n ja vihreiden sekä vasemmistoliiton.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei vaadi muutoksia hallituksen niin sanottuun potkulakiin eli esitykseen, jolla helpotettaisiin irtisanomisia. Valiokunnan mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituksen esityksen mukaan työsopimuksen irtisanomiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy. Nykyisessä laissa irtisanomisen syyn täytyy olla asiallinen ja painava.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. SDP:n ja vihreiden edustajat jättivät omansa ja vasemmistoliiton edustaja omansa.

SDP:n ja vihreiden edustajien mielestä lakiesityksen sanamuoto irtisanomiselta edellytettävästä asiallisesta syystä on huomattavan epätäsmällinen. Myös vasemmistoliiton eriävässä mielipiteessä vaadittiin täsmällisempää hyväksyttävän irtisanomisperusteen määrittelyä, jotta laki voitaisiin säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

5.11.2025 13:30

SDP:n kansanedustaja yllättää, puolustaa haukuttua lakiesitystä: ”En tykkää siitä, että pelotellaan ihmisiä”

Politiikka

5.11.2025 07:51

”Työllisyys ei parane pelkoa ja epävarmuutta lisäämällä” – kansanedustajat eivät niele hallituksen esityksen perusteluja

Politiikka

12.9.2025 13:13

SDP:stä suorat sanat potkulakiesityksestä: ”Perussuomalaiset ovat vaihtaneet työntekijöiden turvan työnantajan etuun”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
9.12.2025
Susiesitys kuohuttaa: ”Ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
9.12.2025
Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta
Lue lisää

DEMOKRAATTI/STT

Ulkomaat
9.12.2025
Strategiapaperi paljastaa: EU on Trumpille enemmän riesa kuin kumppani
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU