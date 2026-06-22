Politiikka
22.6.2026 14:16 ・ Päivitetty: 22.6.2026 14:17
”Pidän erittäin merkillisenä” – Päivi Räsänen puolustaa hallitusta jakavaa listausta
Hallituspuolue kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen tukee sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) esittämiä sote-järjestöjen leikkauskriteerejä.
Taustalla on hallituksen julkiseksi riidaksi kasvanut kohu Rydmanin viime viikolla tekemästä esityksestä, jonka mukaan muun muassa sote-alan keskusjärjestöjen STEA-rahoituksen jatko olisi vaakalaudella.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi tänään vievänsä Rydmanin esityksen poikkeuksellisesti valtioneuvoston yhteiseen käsittelyyn.
RÄSÄNEN asettui maanantain täysistunnossa kannattamaan Rydmanin esitystä. Uudet leikkaukset tulisi hänen mukaansa kohdentaa hallintoon ja päällekkäisyyksiin.
– Ja sitten sen tyyppiseen toimintaan, minkä ensisijainen tavoite on ihan muut tarkoitusperät kuin juuri tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, Räsänen sanoi täysistunnossa.
Rydman itse linjasi viime viikolla X:ssä, että avustuksia ei jatkossa myönnetä myöskään järjestöille, joiden toiminta keskittyy pääasiassa yhteen ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään.
Lausunnon on tulkittu viittaavan muun muassa pakolaisjärjestöihin ja Setaan, joiden on ennakoitu menettävän Rydmanin mallissa merkittävän osan rahoituksestaan.
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ORPO totesi maanantaina X:ssä, ettei hallituksessa ole sopua Rydmanin esityksestä.
– Ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää, Orpo sanoi.
Kiista rahoituslinjauksista sai oppositiopuolue vasemmistoliiton jättämään maanantaina myös Rydmania koskevan epäluottamuslauseen.
Räsänen totesi, ettei hän ymmärrä mikä kriteereissä on ongelma.
– On tarkoitus, että avustus myönnetään toiminnalle, jossa on kyse suorasta ihmisten kohtaamisesta ja tuesta. Myös se, ettei avustuksia myönnettäisi toiminnalle, joka on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön eli lobbaukseen, Räsänen listasi.
– Myös varakkaat järjestöt, jotka kykenevät itse rahoittamaan toimintaansa. Niiden omarahoitusosuuksia kasvatetaan merkittävästi. Eivätkö nämä kaikki ole aivan järkeviä kriteereitä?
– Sen vuoksi itse pidän erittäin merkillisenä sitä, että tästä on nostettu nyt sellainen kritiikki, että jopa ministerille esitetään epäluottamusta, Räsänen jatkoi.
RYDMAN on useaan kertaan itse todennut STEA-avustuksista linjaamisen kuuluvan hänen vastuulleen. Sen sijaan muun muassa RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja pääministeri Orpo ovat katsoneet, että niistä tulee päättää yhdessä.
Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi Helsingin Sanomille puolueensa ministereiden äänestävän valtioneuvoston istunnossa pääministerin esitystä vastaan. Purran mukaan sote-avustusten kriteerit kuuluvat ministerin päätösvaltaan eikä Rydmanin päätöksestä tulisi siksi peruuttaa.
Orpon hallitus on jo leikannut sote-järjestöiltä 190 miljoonaa euroa. Kevään kehysriihessä hallitus sitoutui leikkaamaan vielä 50 miljoonaa lisää, joista puolet siirrettäisiin hyvinvointialueiden jaettavaksi. Lisäleikkauksen suuruus olisi siis 25 miljoonaa euroa.
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