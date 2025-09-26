Kotimaa
26.9.2025 08:26 ・ Päivitetty: 26.9.2025 09:50
Poliisi: Suomen droonihavainnoissa ei ole huomattu valtiollisia kytkentöjä
Poliisin tiedossa ei toistaiseksi ole yhtään varmennettua tapausta, jossa valtiolliseen toimijaan kytkeytyvä taho olisi lennättänyt droonia Suomessa. Poliisi täsmentää, että mahdollisuutta ei ole kaikissa tapauksissa voitu sulkea pois.
Poliisille ilmoitetaan kuukausittain kymmenistä droonihavainnoista, mutta valtaosa havainnoista selittyy drooniharrastuksella tai lentoliikenteellä. Yleensä poliisille ilmoitetut havainnot liittyvät droonien lennättämiseen kriittisen infrastruktuurin lähistöllä tai sellaisella alueella, jossa ilmailua on kielletty tai rajoitettu.
Euroopan lentoliikennettä häiritseviä drooneja on havaittu tällä viikolla niin Tanskassa kuin Norjassa. Lisäksi Venäjä loukkasi Puolan ilmatilaa drooneilla muutama viikko sitten.
Myös Suomessa poliisin tietoon on tullut viime päivinä useita mahdollisia droonihavaintoja.
Poliisi selvittää sille ilmoitetut poikkeukselliset droonihavainnot eli tapaukset, joissa epäilty havainto liittyy lennättämiseen kielto- tai rajoitusalueella.
Poliisi kertoo tekevänsä miehittämättömän ilmailun vastatoimintaan liittyvässä varautumisessa laajaa yhteistyötä niin eri viranomaisten kanssa Suomessa kuin kansainvälisesti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Ulkomaat
25.9.2025 13:20
Orpo: Tanskan droonihavainnot otetaan vakavasti – ”Meillä on tässäkin asiassa varautuminen korkealla tasolla”
Politiikka
25.9.2025 14:28
EU:n droonimuurin rakentaminen puheenaiheena EU:n puolustuskomissaarin vierailulla Suomeen
Ulkomaat
25.9.2025 12:51
Naton Rutte ja Tanskan pääministeri keskustelivat droonihavainnoista – Venäjä kiistää osallisuutensa
Ulkomaat
25.9.2025 06:09
Tanskassa ilmatilasulku ja useita droonihavaintoja – ”Kyseessä on hybridihyökkäys”