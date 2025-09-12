Rahoituksen professori: Posti ei ole valtiolle kovin hyvä sijoitus

Valtion näkökulmasta Posti ei ole kovin hyvä sijoitus, sanoo Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothovius. Siksi hänestä olisi hyvä ajatus myydä omistusta pois. Rahat voisi sijoittaa paremminkin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Postin alkuperäinen toimiala eli kirjeiden ja lehtien jakelu ei ole mikään kasvava ala. Postipakettien jakelussa ja logistiikassa taas on todella paljon kilpailua. Siinäkin voi miettiä, miten valtio-omisteinen Posti pärjää jatkossa, Rothovius arvioi.

Rothovius kommentoi STT:lle Bloombergin uutista siitä, että valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin vielä tämän vuoden aikana. Valtio siis myisi osakkeitaan ja saisi siitä rahaa.

Rothoviuksen mukaan ennusteiden lupaaman orastavan talouskasvun kannalta pian voisi olla hyvä aika listautua pörssiin.

- Markkina näyttää sillä tavalla paremmalta. Listautumisbuumi on toivottavasti alkamassa, Rothovius sanoo.

Koska postin toimiala ei ole mikään kasvuala, se tarkoittaa sitä, että hinta, millä Posti tuotaisiin pörssiin, ei olisi kuitenkaan kovin korkea suhteessa sen omistuksiin. Rothoviuksen mukaan olisi mahdollista, että pörssiin listattaisiin vain osa yrityksestä.

- Voi olla, että hinnat nousisivat esimerkiksi kirjeiden postittamisessa syrjäseuduille. Esimerkiksi kun sähköverkot myytiin ulkopuolelle, hinnat nousivat nopeasti. Voi tietenkin olla, että tässä kävisi samalla tavalla.

Pakettien jako ja logistiikka on sen verran kilpailtu ala, että hinnat pysyvät Rothoviuksen mukaan kurissa.

Saila Kiuttu / STT