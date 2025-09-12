Talous
12.9.2025 11:11 ・ Päivitetty: 12.9.2025 11:12
Rahoituksen professori: Posti ei ole valtiolle kovin hyvä sijoitus
Valtion näkökulmasta Posti ei ole kovin hyvä sijoitus, sanoo Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothovius. Siksi hänestä olisi hyvä ajatus myydä omistusta pois. Rahat voisi sijoittaa paremminkin.
- Postin alkuperäinen toimiala eli kirjeiden ja lehtien jakelu ei ole mikään kasvava ala. Postipakettien jakelussa ja logistiikassa taas on todella paljon kilpailua. Siinäkin voi miettiä, miten valtio-omisteinen Posti pärjää jatkossa, Rothovius arvioi.
Rothovius kommentoi STT:lle Bloombergin uutista siitä, että valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin vielä tämän vuoden aikana. Valtio siis myisi osakkeitaan ja saisi siitä rahaa.
Rothoviuksen mukaan ennusteiden lupaaman orastavan talouskasvun kannalta pian voisi olla hyvä aika listautua pörssiin.
- Markkina näyttää sillä tavalla paremmalta. Listautumisbuumi on toivottavasti alkamassa, Rothovius sanoo.
Koska postin toimiala ei ole mikään kasvuala, se tarkoittaa sitä, että hinta, millä Posti tuotaisiin pörssiin, ei olisi kuitenkaan kovin korkea suhteessa sen omistuksiin. Rothoviuksen mukaan olisi mahdollista, että pörssiin listattaisiin vain osa yrityksestä.
Kuluttajien kannalta Postin viemisellä pörssiin voisi olla kielteisiä vaikutuksia.
Lisää aiheesta
- Voi olla, että hinnat nousisivat esimerkiksi kirjeiden postittamisessa syrjäseuduille. Esimerkiksi kun sähköverkot myytiin ulkopuolelle, hinnat nousivat nopeasti. Voi tietenkin olla, että tässä kävisi samalla tavalla.
Pakettien jako ja logistiikka on sen verran kilpailtu ala, että hinnat pysyvät Rothoviuksen mukaan kurissa.
Saila Kiuttu / STT
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Talous
12.9.2025 09:58
”Rahapulassa ei tällaisia päätöksiä pidä tehdä” – Ovaska huolissaan Postin pörssilistaamisuutisista
Työmarkkinat
12.9.2025 07:15
Paun puheenjohtaja Postin pörssiaikeista: “Menetettäisiin yhteiskuntana aika paljon”
Politiikka
12.9.2025 05:16
Bloomberg: Valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin