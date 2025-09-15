Ulkomaat
15.9.2025 11:47 ・ Päivitetty: 15.9.2025 11:47
Ruotsin pääministeri: Venäjän droonihyökkäys Puolaan oli tahallinen – ”Kasvatamme puolustusbudjettiamme tuntuvasti”
Ruotsin mukaan Venäjä loukkasi drooneillaan tahallaan Puolan ilmatilaa. Asiasta puhui Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson lehdistötilaisuudessa tänään.
Kristersson sanoi vahvistavansa Ruotsilla olevan tietoa siitä, että kyseessä olivat venäläiset droonit ja että ilmatilan loukkaaminen oli tahallista.
Hän sanoi kyseessä olevan vakavan eskaloitumisen Venäjän taholta, joka todennäköisesti haluaa testata Naton kapasiteettia.
Samassa tiedotustilaisuudessa Kristersson kertoi, että Ruotsin hallitus aikoo kasvattaa puolustusbudjettiaan ensi vuonna lähes 27 miljardilla tähän vuoteen verrattuna.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.