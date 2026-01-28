Politiikka

28.1.2026 17:27 ・ Päivitetty: 28.1.2026 17:27

SDP:n ryhmäkanslian työntekijät tukevat Tuppuraista: ”Väitteet eivät vastaa päivittäistä todellisuutta”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
SDP:n ryhmäkanslian kaikki työntekijät sanovat, että eivät ole todistaneet eivätkä tunnista Tytti Tuppuraisen väitettyä epäasiallista käytöstä.

SDP:n ryhmäkanslian työntekijät sanovat kannanotossaan, etteivät tunnista mediassa esitettyjä väitteitä ryhmäpuheenjohtaja Tytti Tuppuraisen käytöksestä.

Demokraatti

Yhteisessä ja kaikkien 34:n allekirjoittamassa kannanotossa eduskuntaryhmän työntekijät sanovat olevansa hämmentyneitä STT:n uutisesta, jonka lähteet syyttävät puheenjohtaja Tuppuraista epäasiallisesta käytöksestä eduskuntaryhmän työntekijöitä kohtaan.

– Me Tytin kanssa töitä tehneet sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työntekijät olemme hämmennyksellä lukeneet STT:n julkaisemaa uutista, Nämä syytökset eivät vastaa sitä todellisuutta, jossa olemme päivittäin tehneet työtä.

– Emme tunnista esitettyjä väitteitä työntekijöiden epäasiallisesta kohtelusta, emmekä ole todistaneet kuvattua käytöstä ryhmäpuheenjohtajalta Tytti Tuppuraiselta, kannanotossa sanotaan.

Kannanotto lähetettiin keskiviikkoiltana muun muassa kaikille eduskuntaan akkreditoiduille toimittajille.

Myös useampi demarien kansanedustaja on puolustanut Tuppuraista eri kanavien ulostuloissaan ja korostanut, ettei heillä ole mitään havaintoa tai tietoa tämän asiattomasta käytöksestä.

 

