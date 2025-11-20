SDP:n Tuppurainen: ”Täydellinen haaksirikko”

Eilen julkaistu VTV:n raportti korona-ajan rahankäytöstä puhuttaa. Tytti Tuppuraisen mukaan Orpon hallitus pyrkii kääntämään keskustelun pois hallituksen epäonnistuneesta talouspolitiikasta ja uhkaavasta EU:n alijäämämenettelystä. Demokraatti Demokraatti

– Vaikuttaa siltä, ettei niin kokoomuksen kuin perussuomalaistenkaan johto ennättänyt ennen kommentointiaan perehtymään varsinaiseen raporttiin. Nyt torstaina todellisuus näyttää jo ensiotsikoita laimeammalta. Esimerkiksi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on jo ennättänyt oikaisemaan raportin lukuja murto-osaan.

Arvostelua on antanut myös SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

– Vaikka elämme nopean viestinnän aikakautta, on hyvä ottaa hetki aikaa ja perehtyä käsillä olevaan asiaan. Nyt näyttäisi siltä, että hallituspuolueisiin tarttui vauhtisokeus, Tuppurainen sanoo tiedotteessaan.

SDP:n ryhmänjohtaja muistuttaa, että Marinin hallituskauden oppositiopuolueet eli nykyiset hallituspuolueet olivat tosiasiassa viime kaudella eduskunnassa hyväksymässä ison osan määrärahan lisäyksistä ja esimerkiksi kokoomus vaati suureen ääneen lisää tukea yrityksille.

– Kun hallituksen oma tulostaulu kertoo rumaa kieltä Euroopan heikoimmista kasvuluvuista, korkealla pysyvästä työttömyydestä, 2000-luvun ennätyskonkursseista ja näiden myötä yhä kasvavasta velkaantumisesta, niin ei ole ihme, että haluaa kääntää keskustelun pois oma politiikkansa täydellisestä haaksirikosta.

Mäkysen mukaan VTV:n raporttia käsiteltiin julkisuudessa väärien tietojen pohjalta.

– VTV:n tarkastelussa on pelkästään menot, mikä on hyväksyttävä näkökulma, mutta se ei huomioi tuloja lainkaan ja se vääristää vielä tätä keskustelua, hän sanoi Demokraatille.

Hän korosti, että inflaatio nosti kaikki menoja. Mäkynen ylipäänsä arvioi, että pysyvät menolisäykset olivat harkittuja ja hallitusohjelmaan kirjattuja.