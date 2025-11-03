Selvitys: Lasten eriarvoisuus lisääntyy – pienituloisten perheiden lapsilla pulaa jopa ruoasta

Pelastakaa Lapset ry:n tuoreen selvityksen mukaan kuilu suomalaisten lasten välillä kasvaa. Perheen heikko taloudellinen tilanne näkyy lasten arjessa muun muassa niukkuutena ruoassa, hankinnoissa ja harrastusmahdollisuuksissa sekä lasten kokemina ulkopuolisuuden tunteina. Demokraatti Demokraatti

Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2025 -kyselyn mukaan perheiden väliset tuloerot heijastuvat yhä selvemmin lasten arkeen.

Tiedotteen mukaan pienituloisten perheiden lapsista noin viidesosa (19 prosenttia) kokee, että kotona ei saa riittävästi ja säännöllisesti ruokaa. Lähes joka kolmannella (29 prosenttia) ei ole mahdollisuutta maksulliseen harrastukseen, kun taas hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla vastaava luku oli viisi prosenttia.

Lisäksi selvityksestä nousevat esille sairauksien kanssa elävien perheiden taloudelliset ongelmat, kuten vaikeudet ostaa tarvittavia lääkkeitä. Myös pula hygieniatarvikkeista ja vaatteista näkyy pienituloisten perheiden nuorten vastauksissa.

Olen vasta teini-ikäinen. Minun ei kuuluisi joutua miettimään sitä, onko minulla varaa ostaa lääkkeitä tässä kuussa.

Välillä jääkaapissa ei ole ruokaa, ei ole varaa mihinkään ylimääräiseen, kuten uusiin vaatteisiin. Joskus ei ole edes varaa ostaa shampoota, hoitoainetta tai vartalosaippuaa.

Tiukan taloustilanteen kanssa kamppailevien perheiden lapset kertovat myös ulkopuolisuuden tunteista ja porukasta ulos jäämisen kokemuksista, sillä muut ikätoverit tekevät asioita, joihin itsellä ei ole varaa.

– Nuorten vastauksista selviää, että yli puolet pienituloisten perheiden lapsista vastasi taloudellisen tilanteen heikentyneen viimeisten vuosien aikana. Kaikista vastaajista näin kokee vain 18 prosenttia. Pienituloisten perheiden kipuillessa perusasioiden kanssa, hyvin toimeentulevat perheet matkustelevat, harrastavat ja ostavat uusia vaatteita, Pelastakaa Lasten lapsiperheköyhyyden erityisasiantuntija Aino Sarkia sanoo tiedotteessa.

Ruoka on välillä aika vähissä, syömme monta päivää putkeen samaa ruokaa. Harrastuksiin ei ole varaa, vaikka haluisikin.

PIENITULOISUUS kuormittaa vanhempien ohella myös lapsia. Yli puolet heikosti toimeentulevien perheiden lapsista kokee selvityksen mukaan huolta perheen taloudellisesta tilanteesta.

Vanhempien jaksamisesta on huolissaan 42 prosenttia heikosti toimeentulevien perheiden lapsista, kun hyvin toimeentulevien perheiden lapsista vain 13 prosenttia kokee näin.

Raha on tiukalla, yllättävä autohuolto maksoi yli 600 euroa ja siinä meni yli kuukauden rahat. Nyt säästetään milloin mistäkin. Äiti tehnyt parhaimmillaan kolmea työtä yhtä aikaa, jotta rahat riittää mun ja siskon harrastuksiin ja elämiseen.

TIEDOTTEESSA muistutetaan, että tänä syksynä sosiaali- ja terveysministeriö laski vaikutusarvioissaan hallituksen sosiaaliturvaleikkausten pudottavan 31 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle.

Jo tehdyt ja tulossa olevat leikkaukset huolestuttavat Lapsen ääni -kyselyyn vastanneita lapsia ja nuoria, joilla on jo nyt arjessaan aineellisia puutteita. Vastaajien mukaan toimeentulotuen määrää pitäisi kasvattaa, eikä heikentää, kuten nyt ollaan tekemässä.

– Ensisijainen ratkaisu lapsiperheiden kurjistuneeseen tilanteeseen olisi parantaa perheiden toimeentuloa hylkäämällä lakimuutokset, jotka lisäävät ja syventävät lapsiperheköyhyyttä. Sosiaaliturvaleikkausten vaikutukset kasautuvat jo valmiiksi heikossa asemassa olevien perheiden harteille. Tämä heikentää merkittävästi näiden lasten ja nuorten tulevaisuudenuskoa, Aino Sarkia painottaa.

Kursivoidut sitaatit ovat tiedotteen poimintoja lasten ja nuorten vastauksista Pelastakaa Lapset ry:n kyselyyn.