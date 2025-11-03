Kotimaa
3.11.2025 13:44 ・ Päivitetty: 3.11.2025 13:44
Selvitys: Lasten eriarvoisuus lisääntyy – pienituloisten perheiden lapsilla pulaa jopa ruoasta
Pelastakaa Lapset ry:n tuoreen selvityksen mukaan kuilu suomalaisten lasten välillä kasvaa. Perheen heikko taloudellinen tilanne näkyy lasten arjessa muun muassa niukkuutena ruoassa, hankinnoissa ja harrastusmahdollisuuksissa sekä lasten kokemina ulkopuolisuuden tunteina.
Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2025 -kyselyn mukaan perheiden väliset tuloerot heijastuvat yhä selvemmin lasten arkeen.
Tiedotteen mukaan pienituloisten perheiden lapsista noin viidesosa (19 prosenttia) kokee, että kotona ei saa riittävästi ja säännöllisesti ruokaa. Lähes joka kolmannella (29 prosenttia) ei ole mahdollisuutta maksulliseen harrastukseen, kun taas hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla vastaava luku oli viisi prosenttia.
Lisäksi selvityksestä nousevat esille sairauksien kanssa elävien perheiden taloudelliset ongelmat, kuten vaikeudet ostaa tarvittavia lääkkeitä. Myös pula hygieniatarvikkeista ja vaatteista näkyy pienituloisten perheiden nuorten vastauksissa.
Olen vasta teini-ikäinen. Minun ei kuuluisi joutua miettimään sitä, onko minulla varaa ostaa lääkkeitä tässä kuussa.
Välillä jääkaapissa ei ole ruokaa, ei ole varaa mihinkään ylimääräiseen, kuten uusiin vaatteisiin. Joskus ei ole edes varaa ostaa shampoota, hoitoainetta tai vartalosaippuaa.
PERHEIDEN taloudelliset vaikeudet heijastuvat selvityksen mukaan laajasti lasten hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Pienituloisten perheiden lapsista vain 23 prosenttia kokee mielenterveytensä hyväksi, kun hyvin toimeentulevien lapsilla vastaava luku on 44 prosenttia.
Lisää aiheesta
Tiukan taloustilanteen kanssa kamppailevien perheiden lapset kertovat myös ulkopuolisuuden tunteista ja porukasta ulos jäämisen kokemuksista, sillä muut ikätoverit tekevät asioita, joihin itsellä ei ole varaa.
– Nuorten vastauksista selviää, että yli puolet pienituloisten perheiden lapsista vastasi taloudellisen tilanteen heikentyneen viimeisten vuosien aikana. Kaikista vastaajista näin kokee vain 18 prosenttia. Pienituloisten perheiden kipuillessa perusasioiden kanssa, hyvin toimeentulevat perheet matkustelevat, harrastavat ja ostavat uusia vaatteita, Pelastakaa Lasten lapsiperheköyhyyden erityisasiantuntija Aino Sarkia sanoo tiedotteessa.
Ruoka on välillä aika vähissä, syömme monta päivää putkeen samaa ruokaa. Harrastuksiin ei ole varaa, vaikka haluisikin.
PIENITULOISUUS kuormittaa vanhempien ohella myös lapsia. Yli puolet heikosti toimeentulevien perheiden lapsista kokee selvityksen mukaan huolta perheen taloudellisesta tilanteesta.
Vanhempien jaksamisesta on huolissaan 42 prosenttia heikosti toimeentulevien perheiden lapsista, kun hyvin toimeentulevien perheiden lapsista vain 13 prosenttia kokee näin.
Raha on tiukalla, yllättävä autohuolto maksoi yli 600 euroa ja siinä meni yli kuukauden rahat. Nyt säästetään milloin mistäkin. Äiti tehnyt parhaimmillaan kolmea työtä yhtä aikaa, jotta rahat riittää mun ja siskon harrastuksiin ja elämiseen.
TIEDOTTEESSA muistutetaan, että tänä syksynä sosiaali- ja terveysministeriö laski vaikutusarvioissaan hallituksen sosiaaliturvaleikkausten pudottavan 31 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle.
Jo tehdyt ja tulossa olevat leikkaukset huolestuttavat Lapsen ääni -kyselyyn vastanneita lapsia ja nuoria, joilla on jo nyt arjessaan aineellisia puutteita. Vastaajien mukaan toimeentulotuen määrää pitäisi kasvattaa, eikä heikentää, kuten nyt ollaan tekemässä.
– Ensisijainen ratkaisu lapsiperheiden kurjistuneeseen tilanteeseen olisi parantaa perheiden toimeentuloa hylkäämällä lakimuutokset, jotka lisäävät ja syventävät lapsiperheköyhyyttä. Sosiaaliturvaleikkausten vaikutukset kasautuvat jo valmiiksi heikossa asemassa olevien perheiden harteille. Tämä heikentää merkittävästi näiden lasten ja nuorten tulevaisuudenuskoa, Aino Sarkia painottaa.
Kursivoidut sitaatit ovat tiedotteen poimintoja lasten ja nuorten vastauksista Pelastakaa Lapset ry:n kyselyyn.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
29.10.2025 11:00
Labore: Vain hyvätuloisten ostovoima kasvaa todella – Eniten kärsivät ansiosidonnaisella olijat ja yksinhuoltajat
Mielipiteet
29.10.2025 07:35
Lapsiperheköyhyys heikentää koko yhteiskunnan kestävyyttä
Politiikka
24.9.2025 15:00
”Täysin poliittinen arvovalinta” – hallituksen ei ole pakko lisätä lapsiperheköyhyyttä, kansanedustaja huomauttaa