SKAL: Itä- ja Pohjois-Suomen dieseljakelu vaarantuu, jos Teboilin toiminta loppuu

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo, että järjestö on huolissaan raskaan kaluston tankkauspisteiden riittävyydestä, ovat ne sitten kylmiä asemia tai palveluasemia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pakotteiden alaisella Teboililla on toiseksi suurin diesel-asemien verkosto Suomessa, Kujala huomauttaa.

Hän kertoo, että SKAL on toissa vuonna selvittänyt ensimmäisen kerran raskaan kaluston polttoainejakeluverkoston harventumista. Tuolloin selvisi, että harventuminen aiheuttaisi paikallisia häiriöitä polttoainejakelussa Itä- ja Pohjois-Suomessa.

SKAL teki hiljattain uuden kartoituksen, joka valmistui torstaina.

- Jos tämän pakoteyhtiön toiminta Suomessa loppuisi ja ne asemat jäisivät ilman ylläpitäjää, 85 prosentille tankkauspisteistä löytyy kyllä suhteellisen läheltä korvaava toisen yhtiön tankkauspiste. Noin 15 prosentissa tankkauspisteistä on vaarana sellaisen katvealueen syntyminen, että se paikallisesti ja alueellisesti aiheuttaa reittien uudelleen suunnittelun.

Kujala huomauttaa, että häiriötilanne aiheuttaa lisää kustannuksia kuljetusalalle ja viime kädessä koko elinkeinoelämälle.

Kujala kertoo, että Teboilille polttoaineita kuljettaneet kuljetusyritykset ovat alkaneet lomauttaa kuljettajia, koska kuljetettavaa ei ole ja autot seisovat.

- Tässä pitää muistaa, että se ollut laillista toimintaa eikä kukaan moiti siitä, Kujala sanoo.

Kujala kertoo, että viime viikosta lähtien kuljetusyrityksillä on ollut ongelmana, että pankit eivät ole ottaneet vastaan Teboilille maksettuja maksuja.

- Rahat ovat palautuneet maksajan tilille. Siinä tietenkin yrittäjä pohtii, joutuuko hän vastuuseen. Eihän se tietenkään ole yrittäjän vika, jos maksua ei pysty maksamaan.

KUJALAN mukaan Teboililla on ollut iso osuus lämmitysöljyn toimittamisesta kotitalouksille.

- Uskallan veikata, että tämänkin asian markkina hoitaa, mutta voi tulla hetkellisiä vaikeita paikkoja. Ei se tavara kuljettamatta jää, eikä Suomesta lopu polttonesteet.

Huolta Kujalan mukaan aiheuttaa se, että jos Teboil poistuu markkinoilta ja käyttämättä jäävät asemat ränsistyvät, edessä saattaa olla ympäristöhaittoja.

- Sellaisessa tilanteessa, että markkinat eivät hoitaisi tilannetta, valtion olisi syytä tarkastella, miten toiminta saadaan väliaikaisesti jatkumaan.

KONEYRITTÄJÄT ry esitti torstaina tiedotteessaan toivomuksen, että muut polttoaineyhtiöt kiinnostuisivat laajentamaan jakeluverkostoaan Teboilin korvaamiseksi.

Järjestön toimitusjohtajan Matti Peltolan mukaan tällaisesta ei vielä ole ollut havaittavissa merkkejä.

Jakeluverkoston korvaaminen on Peltolan mukaan pitemmän aikavälin asia, mutta nyt syntyneeseen ongelmatilanteeseen pitäisi löytää myös nopeavaikutteisempia ratkaisuja.

Yksi sellainen olisi nousseiden polttoainekustannusten huomioiminen jälkikäteen urakoiden hinnoissa.

- Nämä ovat tekijöitä, jotka ovat tulleet sopimustarjouksien ja sopimusneuvottelujen jälkeen ja ne vaikuttavat olennaisesti urakointikustannuksiin ja sitä kautta urakointihintoihin, niin tällaista sopimusoikeudellista periaatetta pitäisi noudattaa laajemminkin, Peltola sanoi STT:lle.

Peltola muistuttaa, että on myös esimerkiksi metsäyhtiöiden etu, että heidän alihankkijayhtiönsä selviävät nyt syntyneestä vaikeasta tilanteesta.

KANSANEDUSTAJA Timo Mehtälä (kesk.) kaipaa valtiovallalta tilanteessa ”räväkkää otetta” ja kannanottoja. Mehtälä kirjoitti aiheesta myös sosiaalisessa mediassa torstaina, sillä oli saanut yhteydenottoja huolestuneilta yrittäjiltä.

- Sellaista johtajuutta nyt tarvittaisiin tässä. Nythän on se tilanne, että jo tällä hetkellä yrittäjät ovat todella hankaluuksissa, Mehtälä sanoo STT:lle.

Mehtälä on erityisen huolissaan siitä, että polttoaineen jakelu ei toimi, eivätkä yrittäjien maksut ole menneet perille. Hän arvostelee sitä, että pankeissa on pysäytetty maksuliikenne jo nyt.

- Tämähän on aivan uskomatonta, että tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, niin kuin Suomi, yrittäjät eivät saa polttoainetta työkoneisiin. Sen takia vaan, että joku pankkisääntely otetaan etuajassa käyttöön. Siihen ei ole pystynyt kukaan varautumaan.

Mehtälä ei lähtisi syyttämään yrittäjiä siitä, että niiden olisi pitänyt välttää Teboilia Venäjä-kytköksen vuoksi jo aiemmin.

- Tällainen jälkiviisaus on tietysti kaunis viisaus. Mutta ajatellaan, että jos näin lähdettäisiin ajattelemaan, niin meillä tällä hetkellä Suomeen tuodaan lannoitteisiin ja muuhunkin Venäjältä ammoniakkia, Mehtälä sanoo.

Lisäksi Mehtälä kysyy, mikseivät muut polttoainejakelijat sitten ole rakentaneet jakelukeskuksia Itä- ja Pohjois-Suomeen, jos Teboilin kaatuminen on ollut jo etukäteen tiedossa.

Teksti: STT/Ville Väänänen, Tuomas Savonen

Uutista korjattu klo 17.15: Lukoil kertoi sopineensa kansainvälisten omistustensa myymisestä Gunvorille, ei koko Lukoilin myymisestä Gunvorille. Lisäksi lisätty maininta, että kaupan toteutuminen vaatii ainakin Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen hyväksynnän.