Talous

5.12.2025 13:16 ・ Päivitetty: 5.12.2025 13:16

Suomen tietotoimisto pelastui toistaiseksi – aloittaa rajut säästöt

Uutis- ja kuvatoimisto STT:n hallitus ja yhtiön pääomistajat ovat päättäneet, että kansallisen tietotoimiston toiminta voi jatkua. Tuotantoa muutetaan kuitenkin niin paljon, että edessä on iso henkilöstön saneeraus.

STT aloittaa taloutensa vakauttamiseksi muutosneuvottelut, joista voi alustavan arvion mukaan seurata 25 henkilötyövuoden vähennykset. Niistä valtaosa kohdistuisi toimitukseen.

Muutosneuvottelujen piirissä on kaikkiaan 88 ihmistä. Osa STT:n toiminnoista on rajattu neuvotteluiden ulkopuolelle. Tietotoimistolla on ollut yhteensä noin 120 työntekijää.

Syyskuussa STT:n pääomistajan ja suurimman asiakkaan Sanoma Media Finlandin uutismediat ilmoittivat luopuvansa STT:n käytöstä tai vähentävänsä sitä merkittävästi.

Huoltovarmuudelle ja informaatioturvallisuudelle tärkeän kansallisen uutistoimiston tilanne on huolestuttanut poliittisia päättäjiä yli puoluerajojen. Hallituskin on ilmaissut tutkivansa keinoja, joilla Suomen tietotoimistoa voisi auttaa tässä tilanteessa. Konkreettisista valtion takaus- tai tukitoimista ei kuitenkaan ole vielä päätetty.

Toimituksen valinnat

