Talous
19.11.2025 08:48 ・ Päivitetty: 19.11.2025 08:49
Teboil ajaa toimintonsa alas – kaikki asemat suljetaan
Teboil valmistautuu toimintojensa alasajoon, yhtiö kertoo tiedottaa.
Teboilin mukaan asemat sulkeutuvat vaiheittain, kun polttoainevarastot on myyty loppuun.
– Mikäli hintataulu näyttää hinnaksi 3.888, kyseinen polttoainelaatu on loppunut asemalta, tiedotteessa kerrotaan.
Käteismyynti kaikilla asemilla on päättynyt jo lokakuun lopussa. Teboililla on Suomessa noin 400 asemaa.
TEBOILIN tilanteen taustalla on sen venäläisen emoyhtiön Lukoilin joutuminen Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi. Teboil aloitti toimintojensa alasajon jo aikaisemmin marraskuussa. Venäläistaustainen Gunvor-konserni oli jo ostamassa Lukoilia, mutta perui ostotarjouksensa.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö myönsi viime perjantaina poikkeusluvan pakotteista tietyille liiketoimille, jotka liittyvät Teboilin emoyhtiön, venäläisen Lukoilin polttoaineasemiin sekä yhtiön kansainvälisten omistusten myyntiin.
Teboil arvioi vielä maanantaina, että lupa tarjoaa Teboilille vahvan oikeudellisen perustan yhtiön toiminnan jatkamiselle.
Kommentit
